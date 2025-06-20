Коли люди навчилися пристосовуватися? Вчені кажуть, що цьому сприяв льодовиковий період

Сучасні люди мешкають на всіх континентах планети і навіть на віддалених островах. Ми навчилися жити біля боліт, у лісах, пустелях та інших екосистемах.

Нещодавно вчені знайшли відправну точку, коли люди навчилися пристосовуватися – це сталося близько 70 тисяч років тому.

Такого висновку вони дійшли у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature, пише The New York Times.

Наш вид з'явився в Африці близько мільйона років тому. Протягом сотень тисяч років люди кілька разів покидали континент, але ранні мігранти зникли безслідно і не залишили нащадків.

Близько 50 тисяч років тому з Африки поширилася остання хвиля міграції. Всі неафриканці можуть простежити своє походження саме до неї. І нове дослідження може пояснити, чому остання міграція виявилася такою успішною.

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Традиційно вчені вважали, що наш вид еволюціонував у савані, пристосувавшись до життя у лісах і степах Східної Африки. Але тепер науковці виявили, що ранні люди були більш універсальними.

"Ми знали, що не було єдиного Едемського саду, але чи було їх багато?" – ставила собі запитання співавторка дослідження Елеонора Скеррі.

Щоб відповісти на нього, вчені виміряли діапазон екологічних умов, в яких люди жили в Африці – нішу нашого виду. Вони проаналізували сотні археологічних пам'яток по всій Африці, щоб реконструювати цю нішу за останні 120 тисяч років.

З’ясувалося, що ранні люди були досить універсальними та жили в різних умовах. Але вони не заглиблювалися надто далеко в екстремальні середовища. Тому популяції в основному залишалися ізольованими одна від одної – відрізаними пустелями, високими горами або непрохідними болотами.

Ніша людей була стабільною протягом десятків тисяч років. Але 70 тисяч років тому сталася раптова зміна – люди просунулися у складніші за умовами пустелі та ліси.

Вчені вважають, що до цього спонукала зміна клімату.

До 70 тисяч років тому більша частина Африки була зеленою і вологою, зокрема і Сахара. Але потім настав льодовиковий період. Навколо Північного і Південного полюсів утворилися льодовикові щити, через що планета охолонула. В Африці значно зменшилася кількість опадів.

Кількість зон для комфортного проживання скоротилися, що змусило людей переселитися у ті середовища, якими вони раніше не цікавилися.

Щоб виживати у нових місцях, їм довелося опанувати різні навички. Так люди стали "універсалами".

У міру того, як вони продовжували просуватися в екстремальні умови, зникли бар'єри, що їх розділяли. Спільноти почали контактувати одна з одною.

Таке різке розширення людської ніші може бути поясненням успішної міграції з Африки близько 50 тисяч років тому. Люди були готові вивчати будь-яке місце, в яке б вони не потрапили.

Нагадаємо, вченим вперше вдалося дослідити ДНК жінок, які жили у "зеленій" Сахарі. Виявилося, що вони були надзвичайно ізольованими від інших африканських популяцій. Генетично ці жінки були ближчими до давніх мешканців території сучасної Чехії, ніж до людей зі Східної Африки.