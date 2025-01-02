Скандинави оселилися в Британії задовго до англосаксів: вчені переглянули історію міграції народів

Скандинавці оселилися в Британії задовго до вікінгів та англосаксів

Люди зі скандинавським походженням жили в Британії задовго до появи англосаксів і вікінгів.

Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі Nature, пише The Guardian. Це ставить під сумнів попередні уявлення про міграційні хвилі в Європі.

Генетичний аналіз останків давньоримського чоловіка, похованого в Йорку, показав, що 25% його ДНК мали скандинавське походження. Цей чоловік жив у період між II та IV століттями нашої ери і, ймовірно, був римським солдатом або гладіатором.

Його генетичний профіль вказує на присутність скандинавців у Британії ще до приходу англосаксів у V столітті чи вікінгів наприкінці VIII століття.

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Це відкриття викликало зацікавлення вчених, адже воно змінює уявлення про міграції та генетичні зв'язки давніх європейських народів.

Доктор Понтус Скоглунд з Інституту Френсіса Кріка в Лондоні зазначив, що римські історики залишили певні дані про інші народи, проте багато аспектів досі залишаються невідомими. Нові методи аналізу ДНК дозволяють досліджувати змішування дуже схожих генетичних груп, зокрема європейців першого тисячоліття.

Дослідники розробили інноваційний метод аналізу давньої ДНК, який зосереджується на мутаціях, що виникли за останні 30 тисяч років. Це дозволяє краще розуміти взаємозв'язки між генетично подібними популяціями.

Застосувавши цей метод до понад 1500 зразків ДНК, команда відкрила нові дані про міграції германських груп у перші століття нашої ери. Зокрема, дослідження виявило щонайменше дві хвилі міграції з північної Німеччини чи Скандинавії до західної, центральної та східної Європи.

Проте несподіваним стало відкриття зворотної міграції до Скандинавії в період між 500 і 800 роками нашої ери.

"Ми виявили, що до Скандинавії відбувалася раніше невідома міграція, яка кардинально вплинула на генетичний ландшафт регіону в епоху вікінгів.

Раніше вважалося, що вікінги привозили людей із завойованих територій, проте ці дані свідчать про інші причини їхньої генетичної різноманітності", – зазначив доктор Лео Спейдель.

Дослідження також проливає світло на вікінгську експансію. Вчені виявили, що багато людей із двох масових поховань доби вікінгів у Британії мали генетичний профіль, типовий для південної Скандинавії. Це свідчить, що вони, ймовірно, були вікінгами, які загинули під час своїх походів.

Раніше ми розповідали, що германські воїни у римські часи могли вживати стимулятори: вчені знайшли докази.