Коли в людей виникла любов до вуглеводів? Дослідники мають припущення

Науковці висунули нову гіпотезу, за якою еволюції сприяли вуглеводи, а не білки в раціоні

Раніше вважалося, що стародавні люди харчувалися здебільшого білковою їжею, яка допомогла їм розвинути великий мозок. Однак тепер науковці знайшли докази того, що наші предки їли вуглеводи сотні тисяч років тому – і це могло допомогти їм еволюціонувати.

Такого висновку дійшли дослідники з Лабораторії Джесона й Університету Буффало (США), які вивчали ДНК 68 стародавніх людей, пише CNN. Результати їхньої роботи опублікували в журналі Science.

У ході дослідження науковці простежили еволюцію гена AMY1, який дозволяє людям легше перетравлювати крохмаль, розщеплюючи його на прості цукри.

Без цієї здатності люди не могли би перетравлювати продукти, як-от картопля, макарони, рис або хліб. Сучасні люди мають кілька копій цього гена, але в кожного ця кількість відрізняється.

Дослідники виявили, що ще 45 тисяч років тому мисливці-збирачі, які жили до винайдення сільського господарства, мали в середньому від чотирьох до восьми копій гена AMY1.

РЕКЛАМА

Крім того, кілька копій гена існували в ДНК неандертальців і денисівців. Тобто здатність перетравлювати крохмаль різні лінії успадкували від спільного предка.

За словами науковців, архаїчні люди мали більше однієї копії AMY1 ще 800 тисяч років тому.

Достеменно невідомо, коли відбулося початкове дублювання цього гену, але, ймовірно, воно було випадковим. Автори дослідження стверджують, що ця особливість дозволила людям адаптуватися до нової дієти, що було корисним у різних середовищах.

Аналіз також показав, що кількість копій AMY1 у людини різко збільшилася за останні 4000 років. Вважають, що цьому сприяв природний відбір, оскільки вижити вдавалося тим, хто адаптувався до раціону, багатого на крохмаль після переходу від збиральництва та мисливства до сільського господарства.

Науковці висувають нову гіпотезу того, що саме вуглеводи, а не білки забезпечили достатню енергію для того, щоб людський мозок збільшився з часом.

"Автори виявили, що збільшена кількість копій гена, що призводить до більшої здатності розщеплювати крохмаль, могла з’явитися за сотні тисяч років до неандертальців або денисівців.

Вони також більше вірять у те, що крохмаль перетворився на прості цукри, щоб підживлювати швидкий розвиток мозку під час еволюції людини", – сказав доцент кафедри антропології Університету Арканзасу (США) Тейлор Гермес, який не брав участі в дослідженні.

Читайте також : Перші люди мігрували з Африки набагато раніше, ніж вчені вважали досі

Доцентка кафедри соціальних наук і антропології Гарвардського університету (США) Крістіна Воріннер сказала, що важко з’ясувати, як окремі гени змінювалися з часом у популяціях. Саме тому, на її думку, результати дослідження "надзвичайно вражаючі".

"Ми знаємо, що зміни в харчуванні відігравали центральну роль в еволюції людини… Але реконструювати події, які відбулися тисячі, сотні тисяч і навіть мільйони років тому, складно.

Пошуки геномів у цьому дослідженні допомагають нарешті визначити час для деяких з цих основних віх і розкриває цікаві підказки щодо тривалої любові людства до крохмалю", – сказала Крістіна Уоріннер.

Раніше дослідники виявили, що багато стародавніх людей не були м’ясоїдами, а обирали вегетаріанську дієту.