Коли настане "кінець світу"? Вчені кажуть, що значно швидше, ніж вважали раніше

Протягом останніх років науковці вважали, що Всесвіт остаточно припинить існувати через 10 у 1100 степені років.

Використавши ідеї видатного фізика Стівена Гокінга, вчені переглянути цей прогноз і виявили, що "кінець світу" настане значно швидше.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пише Space.

З часом зірки в космосі повільно вигорятимуть, планети навколо них замерзатимуть, а чорним дірам залишиться живитися хіба світлом. Зрештою Всесвіт зануриться в цілковиту темряву.

У 2023 році науковці підрахували, що все у космосі припинить існувати через 10 у 1100 степені років, що відповідає дуже віддаленому майбутньому. Тепер автори цього дослідження перевірили свої оцінки і виявили, що Всесвіт зруйнується швидше – за 10 у 78 степені років.

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"Кінець Всесвіту настане набагато швидше, ніж очікувалося. На щастя, це досі займе дуже багато часу", – пояснив керівник дослідженні, астрофізик з Університету Радбауда (Нідерланди) Гейно Фальке.

У нових розрахунках вчений разом із колегами зосередилися на прогнозуванні того, коли зникнуть найстійкіші космічні об’єкти – білі карлики та нейтронні зорі. Ці тіла – форми небесних світил на пізньому етапі їхньої еволюції.

На цей поступовий розпад впливає випромінювання Гокінга – концепція, яку в 1970-х роках запропонував видатний англійський фізик Стівен Гокінг.

Його теорія припускає, що навколо чорних дір триває своєрідний процес поблизу горизонту подій – точки неповернення.

Вважають, що в космосі через тимчасові зміни кількості енергії з’являються віртуальні пари частинок (уявні об’єкти квантової теорії поля), які швидко знищують одна одну.

Однак це правило не працює поблизу горизонту подій чорної діри, де сильна гравітація розділяє частинки. Відтак та, що має від’ємну енергію, падає в чорні діру і трохи зменшує її масу. При цьому її "компаньйонка" виривається в космос.

Теорія Гокінга припускає, що цей процес у тривалій перспективі призводить до того, що чорні діри "випаровуються" і зрештою зникають.

Гейно Фальке разом із колегами поширили цю ідею за межі чорних дій і застосували до інших компактних об’єктів, які мають сильні гравітаційні поля. Вони виявили, що "тривалість випаровування" інших об’єктів залежить від їхньої щільності.

Відтак вчені пропонують нову оцінку того, скільки часу потрібно білим карликам та нейтронним зорям, аби припинити існування. Автори дослідження з’ясували, що так нейтронні зорі та чорні діри невеликої маси повністю руйнуються за однаковий проміжок часу – приблизно 10 років у 68 степені.

Такий висновок став неочікуваним, адже раніше вважали, що чорні діри "випаровуються" швидше через те, що мають сильніші гравітаційні поля.

"Однак чорні діри не мають поверхні. Вони заново вбирають частину власного випромінювання, що гальмує процес (руйнування – ред.)", – пояснив співавтор дослідження Майкл Вондрак

Раніше дослідники неочікувано виявили поблизу Землі масивну молекулярну хмару, яка масою в 3400 разів більша за Сонце.