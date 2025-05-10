Кожен оберт наближає до загибелі: астрономи виявили зірку, яку невдовзі "поглине" чорна діра

Вчені виявили зірку поблизу надмасивної чорної діри у галактиці, що розташована за приблизно 300 мільйонів світлових років від Землі.

Науковці вважають, що світило має вибухнути найближчими роками – за цим зможуть спостерігати в режимі реального часу.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в The Astrophysical Journal, інформує Space.

У рентгенівському випромінюванні всередині галактики LEDA 3091738 вчені помітили спалахи, які відбуваються приблизно кожні 4,5 дні, перш ніж згаснути перед новим циклом. Астрономи вважають, що це – квазіперіодичні виверження, яких у всьому Всесвіті виявили лише вісім.

Науковці пояснюють це явище наближенням зорі до надмасивної чорної діри в центрі галактики на прізвисько "Анський". Вона неодноразово занурюється в диск гарячого газу навколо діри, що вивільняє потужні сплески випромінювання.

РЕКЛАМА:

"Ці виверження є загадковими та надзвичайно цікавими явищами. Одним з найцікавіших аспектів є їхня квазіперіодична природа. Ми все ще розробляємо методології та рамки, необхідні для розуміння того, що викликає КПВ, в чому нам допомагають незвичайні особливості "Анського", – розповів співавтор дослідження з Массачусетського технологічного інституту (США) Джохім Чакраборті.

Ця чорна діра має масу, що дорівнює мільйону Сонць. Навколо неї кружляє об’єкт меншої маси – ймовірно, зірка, яка періодично проходить через акреційний диск (кільце гарячого газу).

Коли зоря наближається, то змушує розігріватися газ, якому доводиться звільняти простір для світила. Внаслідок цього в космос викидаються величезні хмари речовими, нагрівання якої спричиняє квазіперіодичні виверження.

У цей час з акреційного диска зі швидкістю до 15% від руху світла вивільняється матеріал, кількість якого дорівнює масі Юпітера. Щоразу, коли зоря проходить крізь диск, вона втрачає частину орбітальної енергії, що наближає її до загибелі в центрі чорної діри.

Якщо вважати, що зірка має таку ж масу, як і Сонце, їй знадобиться від п’яти до шести років, аби повністю втратити свою орбітальну енергію. Після цього космічне тіло можуть розірвати гравітаційні приливні сили чорної діри.

У будь-якому випадку зміни в орбіті зірки можна буде підрахувати точніше після більш тривалого спостереження. За прогнозами вчених, світило в найближчі кілька років усе частіше потраплятиме в акреційний диск чорної діри.

Астрономи будуть продовжувати спостереження, аби точніше перебачити, коли настане знищення зірки. Очікується, що тоді вона вивільнить потужний потік енергії, за яким у режимі реального часу зможуть спостерігати вчені.

Раніше науковці в режимі реального часу спостерігали за "пробудженням" масивної чорної діри, яка раптово засвітилася і почала створювати безпрецедентні спалахи.