Астрономи вперше зафіксували, як атмосфера Землі "реагує" на спалахи на Сонці

Як спалахи на Сонці впливають на атмосферу Землі

Вчені виявили, що під час потужного сонячного спалаху атмосфера Землі "відгукується" пульсаціями в унісон із Сонцем.

Це відкриття змінює уявлення про чутливість нашої планети до космічної погоди, йдеться у результатах дослідження, опублікованих в журналі JGR Space Physics, пише Space.com.

Сонячні спалахи – це раптові викиди енергії з поверхні Сонця, відомі своїм впливом на Землю. Вони спричиняють північне сяйво, збої в роботі GPS, радіоперешкоди, а в крайніх випадках – відключення електромереж.

Але вчені зафіксували, що ці події також впливають на іоносферу – заряджений шар верхньої атмосфери Землі – набагато глибше і тонше, ніж ми думали раніше.

"Ми вперше змогли довести, що пульсації сонячного спалаху й атмосфери Землі синхронізувалися під час однієї й тієї ж події", – заявила авторка дослідження Белфасті Айшлінг О’Гейр.

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Команда вчених вивчала потужний сонячний спалах класу X5.4, який стався у березні 2012 року. Його викликав надактивний кластер сонячних плям.

Астрономи проаналізували дані космічної обсерваторії NASA та супутника GOES-15. Вони виявили, що цей спалах випромінював ритмічні імпульси енергії приблизно кожні 90 секунд через повторювану магнітну активність в атмосфері Сонця.

Паралельно дослідники проаналізували GPS-дані від наземних станцій і супутників. І виявили схожі пульсації в іоносфері Землі – підвищення концентрації електронів, які з’явилися через 30 секунд після сонячної події.

Ця затримка пояснюється тим, що іоносфера реагує на зміни не миттєво – вчені називають це "інерційністю атмосфери".

"Це захопливе відкриття: ми вперше побачили, наскільки чутливою є атмосфера Землі до активності Сонця", – підсумовує О’Гейр.