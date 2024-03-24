Коли Україна переходить на літній час у 2024 році? Пояснюємо

Україна цьогоріч перейде на літній час у ніч з 30-го на 31 березня о третій годині ночі за київським часом.

Стрілки годинників переведуть на одну годину вперед, що передбачає постанова Кабміну від 13 травня 1996 року.

Переведення годинника щороку відбувається двічі на рік: в останню неділю березня – на літній час, а кожної останньої неділі жовтня – на зимовий.

Раніше Україна перейшла на "зимовий" час у ніч проти 29 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, систему переведення на "літній" та "зимовий" час запровадили для збереження електроенергії та продовження світлового дня.

Навесні час переводять на годину вперед, а восени – на годину назад. Такої ж системи у світі, окрім України, притримується 60 держав.

Утім, переведення годинників негативно впливає на організм, тому Рада намагалася скасувати цю практику. Однак законопроєкт не отримав достатньої кількості голосів.

Раніше ми пояснювали, як впливають на людей "літній" і "зимовий" часи, і як звикнути до переведення годинників.