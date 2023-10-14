Коли в Україні переводять годинники на "зимовий" час

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
44366
14 жовтня 2023

У ніч проти 29 жовтня Україна перейде на "зимовий" час. 

Відповідно, стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад, йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року. 

Згідно з документом, перехід на "зимовий" час щороку відбувається в останню неділю жовтня о 4 годині ночі. 

Реклама:

Цьогоріч він припадає на неділю 29 жовтня. 

Фото: Reza Estakhrian/GettyImages

Водночас перехід на літній час відбувається в останню неділю березня о 3 годині, коли час потрібно перевести на 1 годину вперед.

Традиція "літнього" та "зимового" часу в Україні діє ще з часів СРСР, починаючи з 1981 року. Основними причинами було збереження електроенергії та  продовження світлового дня.

Читайте також: Окупанти закликають людей не переводити годинники разом з Україною

У 2021 році у Раді зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого парламентарі хочуть призупинити сезонні переведення годинника, і залишити в Україні "зимовий" час. Документ ще розглядають та доопрацьовують. 

Нагадаємо, на думку науковців, перехід на літній час для людини є важчим, однак і "додаткова" година має свій вплив.

Реклама:

Читайте також: Як звикнути до переведення годинників за один день. Поради


Реклама:


Реклама:
 10455
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4792
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3538
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат