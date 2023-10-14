Коли в Україні переводять годинники на "зимовий" час

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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14 жовтня 2023

У ніч проти 29 жовтня Україна перейде на "зимовий" час. 

Відповідно, стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад, йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року. 

Згідно з документом, перехід на "зимовий" час щороку відбувається в останню неділю жовтня о 4 годині ночі. 

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Цьогоріч він припадає на неділю 29 жовтня. 

Фото: Reza Estakhrian/GettyImages

Водночас перехід на літній час відбувається в останню неділю березня о 3 годині, коли час потрібно перевести на 1 годину вперед.

Традиція "літнього" та "зимового" часу в Україні діє ще з часів СРСР, починаючи з 1981 року. Основними причинами було збереження електроенергії та  продовження світлового дня.

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У 2021 році у Раді зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого парламентарі хочуть призупинити сезонні переведення годинника, і залишити в Україні "зимовий" час. Документ ще розглядають та доопрацьовують. 

Нагадаємо, на думку науковців, перехід на літній час для людини є важчим, однак і "додаткова" година має свій вплив.

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