Коли в Україні переводять годинники на "зимовий" час

У ніч проти 29 жовтня Україна перейде на "зимовий" час.

Відповідно, стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад, йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.

Згідно з документом, перехід на "зимовий" час щороку відбувається в останню неділю жовтня о 4 годині ночі.

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Цьогоріч він припадає на неділю 29 жовтня.

Фото: Reza Estakhrian/GettyImages

Водночас перехід на літній час відбувається в останню неділю березня о 3 годині, коли час потрібно перевести на 1 годину вперед.

Традиція "літнього" та "зимового" часу в Україні діє ще з часів СРСР, починаючи з 1981 року. Основними причинами було збереження електроенергії та продовження світлового дня.

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У 2021 році у Раді зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого парламентарі хочуть призупинити сезонні переведення годинника, і залишити в Україні "зимовий" час. Документ ще розглядають та доопрацьовують.

Нагадаємо, на думку науковців, перехід на літній час для людини є важчим, однак і "додаткова" година має свій вплив.

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