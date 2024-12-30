Коли реєструватися на НМТ-2025? У МОН визначили дати

Міністерство освіти і науки визначило дати реєстрації на проходження національного мультипредметного тесту у 2025 році.

Реєстрація учасників традиційно відбуватиметься у два періоди – основний та додатковий.

Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти з посиланням на наказ МОН.

До 8 квітня зареєстровані учасники зможуть вносити зміни у персональних кабінетах, тобто вибрати інший предмет додаткового блоку або змінити населений пункт в Україні чи за кордоном для проходження НМТ.

Додатковий період реєстрації триватиме з 9 до 14 травня. У цей період можуть зареєструватися:

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вступники, які не змогли цього зробити під час основного періоду з поважних причин;

ті, хто реєструвався в основний період, але їм відмовили.

Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня.

Можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ, учасники основної сесії отримають з 4 травня. А учасники додаткових сесій – з 11 липня.

Загалом вступники складатимуть НМТ протягом травня-липня: основна сесія відбудеться з 14 травня до 25 червня, а додаткова – з 14 до 25 липня.