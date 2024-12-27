Лідирує психологія: у МОН назвали найпопулярніші спеціальності та виші для вступу у 2024 році

Найпопулярнішим університетом став НУ "Львівська політехніка"

У 2024 році до трійки найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв абітурієнтів потрапили "Психологія", "Менеджмент" і "Філологія".

Водночас список університетів, які найчастіше обирали вступники, очолили Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний університет ім. Франка та Київський національний університет ім. Шевченка.

Відповідними результатами вступної кампанії 2024 року поділилися Міністерство освіти і науки України спільно з Державним підприємством "Інфоресурс".

У відомствах опублікували рейтинги з 10 популярних університетів і спеціальностей (для вступу на бюджет або за гранти зокрема), а також розповіли, де був найвищий прохідний бал.

Підсумки вступної кампанії-2024

Загалом у 2024 році було подано понад 753 тисячі заяв вступників.

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З них понад 675 тисяч – на основі повної загальної середньої освіти, а понад 78 тисяч – на основі НРК 5 (тобто від людей з рівнем фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста).

Заяви подали понад 217 тисяч вступників, а понад 187 тисяч – були зараховані.

Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю поданих заяв стали:

053 Психологія (54 394 заяв);

073 Менеджмент (54 094);

035 Філологія (45 682);

081 Право (44 286);

122 Компʼютерні науки (36 409);

075 Маркетинг (32 242);

121 Інженерія програмного забезпечення (25 503);

014 Середня освіта (25 066);

051 Економіка (22 135);

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (21 023).

Найпопулярнішими закладами за кількістю поданих заяв виявилися:

Національний університет "Львівська політехніка" (33 788);

Львівський національний університет ім. Івана Франка (32 772):

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (31 454);

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" (27 218);

Державний торговельно-економічний університет (20 993);

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (15 207);

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (14 234);

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (13 868);

Національний університет біоресурсів і природокористування України (12 774);

Національний авіаційний університет (12 751).

ДП "Інфоресурс"

Також МОН і ДП "Інфоресурс" назвали найпопулярніші спеціальності на бюджет за кількістю поданих заяв.

З відкритими конкурсними пропозиціями (денна форма) :

035 Філологія (28 172);

073 Менеджмент (26 022);

053 Психологія (25 170);

122 Компʼютерні науки (23 867);

081 Право (17 495);

014 Середня освіта (17 240);

075 Маркетинг (16 841);

121 Інженерія програмного забезпечення (16 536);

222 Медицина (13 083);

125 Кібербезпека та захист інформації (12 103).

З фіксованими конкурсними пропозиціями (денна форма) :

022 Дизайн (5 512);

017 Фізична культура і спорт (4 274);

191 Архітектура та містобудування (2 562);

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (1 949);

035 Філологія (1 583);

025 Музичне мистецтво (1 484);

053 Психологія (1 170);

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (1 068);

026 Сценічне мистецтво (1 050);

061 Журналістика (985).

Спеціальностями з найвищим прохідним балом (з відкритими конкурсними пропозиціями) виявилися :

052 Політологія (186.240);

061 Журналістика (185.724);

292 Міжнародні економічні відносини (185.667);

293 Міжнародне право (185.667);

081 Право (185.645);

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (185.609);

028 Менеджмент соціокультурної діяльності (182.923);

242 Туризм і рекреація (182.867);

281 Публічне управління та адміністрування (182.728);

073 Менеджмент (182.680).

Спеціальностями з найвищим прохідним балом (з фіксованими конкурсними пропозиціями) стали:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (179.333);

052 Політологія (172.320);

061 Журналістика (171.185);

293 Міжнародне право (165.067);

125 Кібербезпека та захист інформації (161.769);

281 Публічне управління та адміністрування (159.077);

122 Компʼютерні науки (158.385);

033 Філософія (155.893);

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (155.241);

222 Медицина (153.000).

Найпопулярніші спеціальності на гранти (за кількістю поданих заяв) цьогоріч були такі:

053 Психологія (1 698);

081 Право (913);

122 Компʼютерні науки (891);

035 Філологія (884);

121 Інженерія програмного забезпечення (808);

022 Дизайн (675);

125 Кібербезпека та захист інформації (502);

191 Архітектура та містобудування (474);

073 Менеджмент (423);

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (413).

Нагадаємо, минулого року найпопулярнішими спеціальностями на бюджет виявилися "Комп'ютерні науки", "Філологія" та "Право".