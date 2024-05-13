У Харкові у першій підземній школі розпочалося навчання

У першій підземній школі, яку збудували в Індустріальному районі Харкова, сьогодні (13 травня – ред.) провели перші повноцінні уроки для учнів.

Як повідомили у Харківській міській раді, у цьому закладі почали навчатися 230 учнів. Загалом там зможуть здобувати освіту 900 дітей.

За словами начальниці Управління освіти Індустріального району Олени Збицької, освітній процес відбуватиметься у дві зміни у змішаному форматі: частина дітей навчатиметься очно, частина – дистанційно.

Учні початкових класів матимуть по три уроки, а старшокласники – по чотири, зазначили у міській раді.

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"Ми намагалися створити такі умови, як у звичайній школі. Тому у нас є класи, ресурсна кімната для занять з психологом та педагогічний воркшоп, де викладачі збираються в перервах між уроками. Також є буфет та медичний кабінет", – розповіла Олена Збицька.

Нагадаємо, будівництво цієї школи завершили на початку квітня. Приміщення звели з дотриманням усіх вимог безпеки, а для комфортного навчання школярів обладнали 20 кабінетів.

Нещодавно стало відомо, що там провели пробний навчальний день. У його межах працівники ДСНС розповіли учням про правила мінної безпеки та як розпізнати небезпечні предмети.