Зарплати вчителів: Лісовий натякнув на потенційно нову систему мотивації

Міністерство освіти і науки України працює над розробкою потенційних інструментів та системи мотивації вчителів, що можуть впливати на підвищення зарплати.

Про це розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий в інтерв'ю для "УП. Життя".

Однак, як пояснив очільник МОН, наразі пропозиції міністерства не затверджені на політичному рівні, тому деталі не розголошує.

"Зараз надзвичайно важко знаходити кошти, зокрема на інвестиції в освіту, коли фактично весь бюджет держави йде на оборону. А цього року ми інвестуємо у профтехи, науку, вищу освіту, НУШ. Це немалі гроші, яких у попередні роки не було", – каже міністр.

За його словами, підвищення заробітної плати вчителям потребує "колосальних сум".

"І ми маємо надію, що будемо їх знаходити. Водночас ми повинні ввести інструменти мотивації вчителя в цілому: переглянути інструменти і підходи підвищення кваліфікації. Якщо йти ще далі – змінити підходи до педагогічної освіти в цілому", – зазначив Оксен Лісовий.

На його думку, вчитель має розуміти, як він може заробляти більше і що йому для цього треба зробити.

"Це те, над чим ми зараз працюємо. Якщо певні сценарії будуть затверджені на політичному рівні, ми вийдемо з презентацією до суспільства щодо того, як можуть бути підвищені зарплати і якими можуть бути супутні механізми й інструменти для мотивації педагога – як того, що вже працює в школі, так і потенційного", – поділився міністр освіти.

Зі слів Лісового, потенційні нововведення можуть підвищити мотивацію вчителів навчатися, володіти цифровими технологіями, адже "так вони матимуть набагато ширший набір інструментарію, щоб працювати з аудиторією".