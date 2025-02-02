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Бабак Тимко спрогнозував, коли в Україну прийде весна

Ірина Батюк — 2 лютого, 15:16
Бабак Тимко спрогнозував, коли в Україну прийде весна
Тимко проживає на біостанції університету імені Каразіна
Фото: V.N. Karazin Kharkiv National University/Facebook

Бабак Тимко III, який мешкає на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна, традиційно зробив прогноз, коли чекати на прихід весни.

Він каже, що ще можуть бути невеликі морози і сніжок може вкрити землю.

Про це повідомляє "Інтекфакс-Україна".

"Він каже, що цього року весна нікуди не йшла. Вона у нас є і буде. Каже, ще можуть бути морози невеликі і сніжок може вкрити землю. Але весна буде", – інтерпретував віщування бабака завідувач біостанції Каразінського університету Володимир Грубнік.

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Цьогоріч бабак Тимко III уперше зробив прогноз на весну дистанційно – зі свого зимівника у Нестерівці на Куп’янщині. Також при цьому вперше не було гостей і журналістів.

"Університетський віщун бабак Тимко ІІІ повноцінно у сплячку не впадав і перебуває між дрімотою та активністю. У такому стані мандрувати до біостанції університету в Гайдарах (де традиційно проводять День бабака, – ред.) йому вкрай небезпечно.

Для тварини, що вже не спить, це дуже великий стрес, що може призвести навіть до загибелі. Отже, Тимко здійснить віщування приходу весни цього року прямо з рідної домівки", пояснювала "Укрінформу" керівниця пресслужби Харківського національного університету ім. Каразіна Лілія Змій.

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Стан бабака зумовлений теплою погодою та коливаннями землі, що виникають від вибухів за кількадесят кілометрів від степового стаціонару, зазначила вона.

"Бабаки мали б ще спати, але тепла зима дуже позначилася на диких тваринах. До того ж міцно заснути їм не давали постійні струси землі, що відбуваються через близькі обстріли у прифронтовій смузі. Тварини третій рік поспіль живуть у стресових умовах і не можуть повноцінно поринути у зимову сплячку", – наголосила Змій.

Нагадаємо, 2 лютого 2024 році бабак Тимко III навіщував Україні весняну погоду за 6 тижнів.

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