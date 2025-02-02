Бабак Тимко спрогнозував, коли в Україну прийде весна

Бабак Тимко III, який мешкає на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна, традиційно зробив прогноз, коли чекати на прихід весни.

Він каже, що ще можуть бути невеликі морози і сніжок може вкрити землю.

Про це повідомляє "Інтекфакс-Україна".

"Він каже, що цього року весна нікуди не йшла. Вона у нас є і буде. Каже, ще можуть бути морози невеликі і сніжок може вкрити землю. Але весна буде", – інтерпретував віщування бабака завідувач біостанції Каразінського університету Володимир Грубнік.

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Цьогоріч бабак Тимко III уперше зробив прогноз на весну дистанційно – зі свого зимівника у Нестерівці на Куп’янщині. Також при цьому вперше не було гостей і журналістів.

"Університетський віщун бабак Тимко ІІІ повноцінно у сплячку не впадав і перебуває між дрімотою та активністю. У такому стані мандрувати до біостанції університету в Гайдарах (де традиційно проводять День бабака, – ред.) йому вкрай небезпечно.

Для тварини, що вже не спить, це дуже великий стрес, що може призвести навіть до загибелі. Отже, Тимко здійснить віщування приходу весни цього року прямо з рідної домівки", – пояснювала "Укрінформу" керівниця пресслужби Харківського національного університету ім. Каразіна Лілія Змій.

Стан бабака зумовлений теплою погодою та коливаннями землі, що виникають від вибухів за кількадесят кілометрів від степового стаціонару, зазначила вона.

"Бабаки мали б ще спати, але тепла зима дуже позначилася на диких тваринах. До того ж міцно заснути їм не давали постійні струси землі, що відбуваються через близькі обстріли у прифронтовій смузі. Тварини третій рік поспіль живуть у стресових умовах і не можуть повноцінно поринути у зимову сплячку", – наголосила Змій.

Нагадаємо, 2 лютого 2024 році бабак Тимко III навіщував Україні весняну погоду за 6 тижнів.