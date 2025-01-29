"Тривожний сигнал": у Києві посеред зими зацвіли сакури

Відразу в декількох районах Києва в січні зацвіли сакури. Незвичайне явище пов'язують з аномально високою температурою повітря, спричиненою глобальною зміною клімату.

Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації.

Там пояснили, що зазвичай цвітіння сакур припадає на квітень. Однак цьогоріч через аномально теплу зиму температура повітря 26 та 27 січня в столиці досягла показників, які відповідають погоді, що характерна для кінця березня.

У КМДА зауважили, що такі аномалії шкодять деревам.

"Це тривожний сигнал. Варто розуміти, що цвітіння "не в сезон" шкодить рослинам з кількох причин: виснаження ресурсів, ризик пошкодження морозами, відсутність комах-запилювачів у зимовий період, порушення природного циклу, а також зниження стійкості до хвороб", – пояснили в міській адміністрації.

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У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату додали, що схожі погодні аномалії фіксують у Мексиці, де раніше розквітають дерева жакаранди, а також у Великій Британії, де джмелі вже почали будувати гнізда.

Нагадаємо, в Києві вже третій рік поспіль не спостерігали кліматичної зими, оскільки середньодобова температура стабільно не опускається нижче за 0℃ .

Через це останніми роками зима частіше нагадує пізню осінь або ранню весну, що негативно впливає на екосистеми.

Завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська зауважила, що Україна входить до переліку країн, в яких протягом останніх 10 років температура зростала найшвидше.