Посеред зими на Волині помітили ключі журавлів: фахівці пояснили, чому ці птахи повернулися так рано

У небі над Волинню помітили два ключі сірих журавлів. Така поведінка не характерна для птахів, які зазвичай зимують у регіонах із теплішим кліматом. Аномальне явище вважають наслідком кліматичних змін.

Про це розповіли в Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща".

Працівники парку помітили дві зграї сірих журавлів у небі поблизу села Домашів 27 січня 2025 року. За їхніми спостереженнями, ключі рухалися в західному напрямку.

Перша зграя складалася з 18 птахів, а до другої входили 14 особин.

У нацпарку зауважили, що пернаті зазвичай зимують у тепліших регіонах – у країнах Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Відтак їхню появу над Україною в зимовий період фахівці називають "рідкісним випадком".

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У "Цуманській пущі" вважають, що раннє повернення журавлів може свідчити про кліматичні зміни, що вплинули на особливості зимівлі птахів та їхні міграційні маршрути.

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"Якщо журавлі залишаються довше або повертаються раніше, це може бути ознакою теплої зими або змін у їхніх традиційних місцях зимівлі.

Такі дані допомагають орнітологам відстежувати екологічні тенденції, прогнозувати зміни в природних середовищах і вчасно реагувати на можливі загрози для виду", – пояснили в нацпарку.

Раніше відразу в декількох районах столиці в січні зацвіли сакури. У міській адміністрації вважають, що явище, яке зазвичай припадає на квітень, спричинено аномально теплою зимою.

26 та 27 січня в Києві зафіксували два температурні рекорди – показники відповідали погоді, характерній кінцю березня.