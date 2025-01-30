Посеред зими на Волині помітили ключі журавлів: фахівці пояснили, чому ці птахи повернулися так рано
У небі над Волинню помітили два ключі сірих журавлів. Така поведінка не характерна для птахів, які зазвичай зимують у регіонах із теплішим кліматом. Аномальне явище вважають наслідком кліматичних змін.
Про це розповіли в Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща".
Працівники парку помітили дві зграї сірих журавлів у небі поблизу села Домашів 27 січня 2025 року. За їхніми спостереженнями, ключі рухалися в західному напрямку.
Перша зграя складалася з 18 птахів, а до другої входили 14 особин.
У нацпарку зауважили, що пернаті зазвичай зимують у тепліших регіонах – у країнах Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Відтак їхню появу над Україною в зимовий період фахівці називають "рідкісним випадком".
У "Цуманській пущі" вважають, що раннє повернення журавлів може свідчити про кліматичні зміни, що вплинули на особливості зимівлі птахів та їхні міграційні маршрути.
"Якщо журавлі залишаються довше або повертаються раніше, це може бути ознакою теплої зими або змін у їхніх традиційних місцях зимівлі.
Такі дані допомагають орнітологам відстежувати екологічні тенденції, прогнозувати зміни в природних середовищах і вчасно реагувати на можливі загрози для виду", – пояснили в нацпарку.
Раніше відразу в декількох районах столиці в січні зацвіли сакури. У міській адміністрації вважають, що явище, яке зазвичай припадає на квітень, спричинено аномально теплою зимою.
26 та 27 січня в Києві зафіксували два температурні рекорди – показники відповідали погоді, характерній кінцю березня.