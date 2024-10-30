Свята ЗСУ та не тільки. Перевірте, яке сьогодні військове свято чи пам'ятна дата
У довоєнні часи більшість з нас серед військових свят знали хіба що 6 грудня, а наші батьки та дідусі часто святкували радянське 23 лютого. Нині ж, коли кожен з нас має рідних чи близьких військових, всі ці свята набули нового значення.
Коли День танкіста в Україні? Коли відзначають День піхоти, а коли – День морської піхоти? Відповіді на ці питання ви знайдете у нашому календарі.
Частина цих дат не мають власної історії і призначені президентами саме для шанування заслуг різних родів військ перед народом України. Частина ж з них відзначаються саме в ці числа через історичні події або персони.
Для вашої зручності ми створили графічну версію календаря – зберігайте та користуйтеся, аби шанувати наших захисників.
20 січня – День вшанування захисників Донецького аеропорту, День пам'яті кіборгів
20 січня 2015 року терористи підірвали бетонні перекриття нового термінала аеропорту, а 21 січня вщухли останні бої за ДАП. Кіборгами наших військових прозвали вороги, бо їм було невтямки, як люди можуть бути такими стійкими. Військові, які захищали ДАП, стримували ворога від просування далі, у бік Дебальцевого.
24 січня – День зовнішньої розвідки України
Цього дня в 1919 році було затверджено тимчасовий штат Політичного департаменту при МВС Директорії Української Народної Республіки, а в ньому – відділ закордонної інформації. Головним завданням підрозділу було проведення розвідувальної роботи щодо ворогів, які активно діяли проти УНР – штабів Червоної і Добровольчої армій, а також стосовно країн – потенційних противників і можливих союзників.
15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
15 лютого 1989 року завершилася війна в Афганістані. В Україні налічується понад 140 тисяч ветеранів Афганської війни.
16 лютого – День військового журналіста
У цей день у 2015 році поблизу Дебальцевого під час виконання бойового завдання загинув військовий журналіст, кореспондент телерадіокомпанії Військово-морських сил України «Бриз» Дмитро Лабуткін. З 2018 року 16 лютого вшановують тих, хто опікується зв’язками війська із суспільством – військових журналістів, прес-офіцерів, офіцерів служб зв’язків із громадськістю
28 лютого – День штурманської служби авіації Збройних сил України
14 березня – День українського добровольця
14 березня 2014 року на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили 500 бійців Самооборони Майдану. Вони сформували перший добровольчий батальйон для захисту України від російської гібридної агресії на Сході.
17 березня – День мобілізаційного працівника
До 2016 року відзначався у вересні. 17 березня 2014 року провели першу мобілізацію через російсько-українську війну.
25 березня – День Служби Безпеки України
26 березня – День Національної гвардії України
13 квітня – День працівника оборонно-промислового комплексу України
13 квітня 2022 року російський крейсер "Москва" потопили ракети "Нептун" українського виробництва.
30 квітня – День прикордонника
6 травня – День піхоти
Цього дня у 1648 році козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод. Битва вважається першою переможною – під проводом Богдана Хмельницького.
18 травня – День резервіста України
23 травня – День морської піхоти України
25 травня – День державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
29 травня – Міжнародний день миротворців
4 липня – День національної поліції України
Цього дня у 2015 році перші патрульні поліцейські прийняли присягу на Софійській площі у Києві та заступили на чергування в столиці.
Перша неділя липня – День Військово-Морських сил ЗСУ
15 липня – День українських миротворців
Українські миротворці виконували бойові завдання в країнах колишньої Югославії (Боснія та Герцеговина, Східна Славонія, Македонія, Сербія й Чорногорія, Хорватія), на Африканському континенті (Ангола, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Кот-д’Івуар, ДР Конго, Південний Судан, Дарфур), у країнах Близького й Середнього сходу та на Кавказі (Південний Ліван, Таджикистан, Кувейт, Ірак, Грузія) та багатьох інших регіонах світу. 58 військовослужбовців України віддали життя, виконуючи завдання з підтримання миру та безпеки.
15 липня 1992 року два літаки з першими українськими миротворцями на борту здійснили виліт з дніпропетровського аеродрому в напрямку Боснії.
29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ
Перша неділя серпня – День повітряних сил ЗСУ
8 серпня – День військ зв’язку та кібербезпеки
Остання субота серпня – День авіації
7 вересня – День воєнної розвідки України
14 вересня – День танкових військ
1 жовтня – День захисників і захисниць України
В Україні це свято пов’язане, як і День козацтва, з днем вшанування Покрови Божої Матері. Раніше День захисників відзначали 14 жовтня й він збігався ще й із Днем Української повстанської армії, але після реформи церковного календаря Покрова і День захисників почали відзначати 1 жовтня. День УПА й надалі відзначають 14 жовтня, бо він пов’язаний з історичними подіями.
Перша неділя жовтня – День територіальної оборони України
3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії
3 листопада 1943 році почалося визволення Києва від нацистів. У цій операції вперше застосували високу щільність артилерії на ділянці прориву оборони противника, було здійснено вогневий вал на чотирьох рубежах і відкрито масований вогонь артилерії по ворогу.
18 листопада – День сержанта ЗСУ
21 листопада – День Десантно-штурмових військ ЗСУ, День Гідності і Свободи
30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ
6 грудня – День Збройних Сил України
12 грудня – День Сухопутних військ України