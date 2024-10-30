Свята ЗСУ та не тільки. Перевірте, яке сьогодні військове свято чи пам'ятна дата

На початку жовтня ми вітали усіх військових з Днем захисників та захисниць.

У довоєнні часи більшість з нас серед військових свят знали хіба що 6 грудня, а наші батьки та дідусі часто святкували радянське 23 лютого. Нині ж, коли кожен з нас має рідних чи близьких військових, всі ці свята набули нового значення.

Коли День танкіста в Україні? Коли відзначають День піхоти, а коли – День морської піхоти? Відповіді на ці питання ви знайдете у нашому календарі.

Частина цих дат не мають власної історії і призначені президентами саме для шанування заслуг різних родів військ перед народом України. Частина ж з них відзначаються саме в ці числа через історичні події або персони.

Для вашої зручності ми створили графічну версію календаря – зберігайте та користуйтеся, аби шанувати наших захисників.

20 січня – День вшанування захисників Донецького аеропорту, День пам'яті кіборгів

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20 січня 2015 року терористи підірвали бетонні перекриття нового термінала аеропорту, а 21 січня вщухли останні бої за ДАП. Кіборгами наших військових прозвали вороги, бо їм було невтямки, як люди можуть бути такими стійкими. Військові, які захищали ДАП, стримували ворога від просування далі, у бік Дебальцевого.

24 січня – День зовнішньої розвідки України

Цього дня в 1919 році було затверджено тимчасовий штат Політичного департаменту при МВС Директорії Української Народної Республіки, а в ньому – відділ закордонної інформації. Головним завданням підрозділу було проведення розвідувальної роботи щодо ворогів, які активно діяли проти УНР – штабів Червоної і Добровольчої армій, а також стосовно країн – потенційних противників і можливих союзників.

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого 1989 року завершилася війна в Афганістані. В Україні налічується понад 140 тисяч ветеранів Афганської війни.

16 лютого – День військового журналіста

У цей день у 2015 році поблизу Дебальцевого під час виконання бойового завдання загинув військовий журналіст, кореспондент телерадіокомпанії Військово-морських сил України «Бриз» Дмитро Лабуткін. З 2018 року 16 лютого вшановують тих, хто опікується зв’язками війська із суспільством – військових журналістів, прес-офіцерів, офіцерів служб зв’язків із громадськістю

28 лютого – День штурманської служби авіації Збройних сил України

14 березня – День українського добровольця

14 березня 2014 року на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили 500 бійців Самооборони Майдану. Вони сформували перший добровольчий батальйон для захисту України від російської гібридної агресії на Сході.

17 березня – День мобілізаційного працівника

До 2016 року відзначався у вересні. 17 березня 2014 року провели першу мобілізацію через російсько-українську війну.

25 березня – День Служби Безпеки України

26 березня – День Національної гвардії України

13 квітня – День працівника оборонно-промислового комплексу України

13 квітня 2022 року російський крейсер "Москва" потопили ракети "Нептун" українського виробництва.

30 квітня – День прикордонника

6 травня – День піхоти

Цього дня у 1648 році козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод. Битва вважається першою переможною – під проводом Богдана Хмельницького.

18 травня – День резервіста України

23 травня – День морської піхоти України

25 травня – День державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

29 травня – Міжнародний день миротворців

4 липня – День національної поліції України

Цього дня у 2015 році перші патрульні поліцейські прийняли присягу на Софійській площі у Києві та заступили на чергування в столиці.

Перша неділя липня – День Військово-Морських сил ЗСУ

15 липня – День українських миротворців

Українські миротворці виконували бойові завдання в країнах колишньої Югославії (Боснія та Герцеговина, Східна Славонія, Македонія, Сербія й Чорногорія, Хорватія), на Африканському континенті (Ангола, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Кот-д’Івуар, ДР Конго, Південний Судан, Дарфур), у країнах Близького й Середнього сходу та на Кавказі (Південний Ліван, Таджикистан, Кувейт, Ірак, Грузія) та багатьох інших регіонах світу. 58 військовослужбовців України віддали життя, виконуючи завдання з підтримання миру та безпеки.

15 липня 1992 року два літаки з першими українськими миротворцями на борту здійснили виліт з дніпропетровського аеродрому в напрямку Боснії.

29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ

Перша неділя серпня – День повітряних сил ЗСУ

8 серпня – День військ зв’язку та кібербезпеки

Остання субота серпня – День авіації

7 вересня – День воєнної розвідки України

14 вересня – День танкових військ

1 жовтня – День захисників і захисниць України

В Україні це свято пов’язане, як і День козацтва, з днем вшанування Покрови Божої Матері. Раніше День захисників відзначали 14 жовтня й він збігався ще й із Днем Української повстанської армії, але після реформи церковного календаря Покрова і День захисників почали відзначати 1 жовтня. День УПА й надалі відзначають 14 жовтня, бо він пов’язаний з історичними подіями.

Перша неділя жовтня – День територіальної оборони України

3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії

3 листопада 1943 році почалося визволення Києва від нацистів. У цій операції вперше застосували високу щільність артилерії на ділянці прориву оборони противника, було здійснено вогневий вал на чотирьох рубежах і відкрито масований вогонь артилерії по ворогу.

18 листопада – День сержанта ЗСУ

21 листопада – День Десантно-штурмових військ ЗСУ, День Гідності і Свободи

30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ

6 грудня – День Збройних Сил України

12 грудня – День Сухопутних військ України