Чому День захисників та захисниць України тепер 1 жовтня? Історія свята

Подякуйте цього дня людям, які стали на захист своєї держави, аби боротися за свободу та незалежність.

Щороку на Покрову українці вшановують людей, які стали на захист рідної землі. Уже третій рік поспіль ми відзначаємо День захисників та захисниць України 1 жовтня.

Це свято має тривалу історію: з часу здобуття Незалежності воно кілька разів міняло дату, змінювало назву і нарешті стало справді народним днем, аби висловити свою вдячність людям, які полишають звичне життя і йдуть обороняти Україну.

Розповідаємо, чому тепер День захисника та захисниць святкують 1 жовтня, та які дні встановлені для вшанування загиблих оборонців країни.

Що раніше святкували 23 лютого?

Відзначати День захисника Вітчизни в Україні почали з 1999 року. Його "враховуючи численні звернення громадських організацій, ветеранів війни, та з метою сприяння патріотичному вихованню молоді" запровадив президент Леонід Кучма. Це свято припадало на 23 лютого – День радянської армії – і довгий час супроводжувалося традиційним обдаровуванням усіх без винятку чоловіків шкарпетками та дезодорантами з побажанням бути захисником своєї сім’ї.

Ще одна архаїчна традиція, яка була повсюдно поширена цього дня – дарувати подарунки хлопчикам у школі та садочку як майбутнім захисникам. Дівчата ж отримували свою "порцію уваги" виключно 8 березня, адже ніхто не передбачав, що вони також можуть колись стати захисницями.

Перебудувати радянську традицію вшанування воїнів брався ще Віктор Ющенко: він намагався сфокусувати увагу українців на Дні Збройних сил України, однак багато людей однаково відзначали 23 лютого.

Нова ера: чому обрали 14 жовтня?

Коли почалася російсько-українська війна, у 2014 році, президент Петро Порошенко скасував указ Кучми та запровадив День захисника України 14 жовтня. Тоді ми вшановували усіх, хто протистоїть ворогу, на Покрову, разом із Днем козацтва та Днем заснування Української повстанської армії (УПА). У 2015 році цей день встановили вихідним.

У серпні 2021 року вже президент Володимир Зеленський погодив зміну до Закону, який регламентує святкування 14 жовтня. Відтоді цей день офіційно має назву День захисників та захисниць України – аби акцентувати на тому, що багато жінок захищають державу нарівні з чоловіками.

1 Жовтня – День захисників та захисниць України

У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церкви перейшли на Новоюліанський стиль календаря. Через це дати нерухомих свят змістилися на 13 днів назад – тож Покрову стали відзначати не 14, а 1 жовтня. Оскільки День захисників та захисниць України був приурочений саме до цього свята, його, як і День козацтва, перенесли на 1 жовтня.

На сьогодні цей день – робочий, адже під час воєнного стану державні вихідні скасовуються.

В Україні є також кілька дат, встановлених для вшанування пам’яті полеглих за Україну.

29 серпня в Україні відзначають День пам'яті загиблих захисників України, а 28 липня – День вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Також в Україні є багато військових свят, встановлених для вшанування бійців різних підрозділів та видів військ, а також додаткові дні пам’яті полеглих.