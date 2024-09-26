Стендап-комік Стенюк публічно перепросив за свій жарт про мусульман

Стендап-комік Антон Стенюк публічно перепросив за свій жарт про мусульман. Він також пообіцяв видалити його із запису концерту.

Про це йдеться у зверненні Стенюка, опублікованому в Instagram.

"Я щиро прошу вибачення перед усіма, кого могли образити мої слова під час мого сольного виступу, який було опубліковано на YouTube.

Один із моїх жартів був недоречним і неприпустимим. І я глибоко шкодую, що міг образити багатьох людей, зокрема представників мусульманської спільноти. Я не мав на меті когось принизити або образити за релігійною ознакою", – заявив комік.

Антон Стенюк зазначив, що вже видалив відео із жартом із соціальних мереж. Він також пообіцяв вирізати цю частину із повної версії концерту.

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"Я усвідомлюю відповідальність за свої слова й обіцяю надалі бути більш чутливим у своїй роботі", – зазначив стендапер.

Скандал розгорівся навколо ролика, який наприкінці травня опублікували на каналі проєкту "Підпільний стендап", резидентом якого є Антон Стенюк.

"Ця війна – це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман.

Я не кажу, що треба вбивати мусульман. Я адекватна людина і розумію, що це зараз не на часі. Тим паче цим уже займаються іудеї", – говорить комік на відео.

Ці слова розкритикував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який назвав виступ "випадом" проти мусульман.

Також не залишився осторонь головний муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Мурат Сулейманов. Він охарактеризував слова коміка як "публічне приниження усіх мусульман України".

У коментарях на інцидент відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен повідомив про те, що звернувся до Національної поліції України з проханням надати правову кваліфікацію виступу коміка.

"Скерував лист на адресу Національної поліції України щодо здійснення перевірки та відкриття кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України, а саме розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями", – зазначив Лубінець.

"УП. Життя" звернулася за коментарем до поліції та чекає на відповідь.