Голову Меджлісу обурив жарт коміка про мусульман, омбудсмен звернувся у поліцію: що сталося

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров обурився виступом стендап-коміка Антона Стенюка, який нібито має ознаки релігійної ворожнечі.

На це відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, заявивши, що вже скерував звернення до Нацполіції.

На відео, доданому до допису голови Меджлісу, видно уривок із сольного стендапу Антона Стенюка під назвою "Чуттєвий", який відбувся в березні 2024 року.

Ролик наприкінці травня опублікували на каналі проєкту "Підпільний стендап", резидентом якого є комік.

"Ця війна – це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман.

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Я не кажу, що треба вбивати мусульман. Я адекватна людина і розумію, що це зараз не на часі. Тим паче, цим уже займаються іудеї", – говорить комік на відео.

Ці слова розкритикував Рефат Чубаров, назвавши виступ "випадом" проти мусульман.

"Якого біса… Не намагайтеся мене переконати, що я нібито не вловив змісту даного "жарту", якого, насправді, тут немає. Проте є відкритий випад проти людей за релігійною ознакою.

Шкода, що в даному випадку вказувати на цього негідника, який дозволяє собі цинічно ображати своїх співгромадян, доводиться мені, громадянинові України, який сповідує іслам", – йдеться в повідомленні Рефата Чубарова.

Свою думку щодо виступу Антона Стенюка також висловив головний муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Мурат Сулейманов. Він назвав слова коміка "публічним приниження усіх мусульман України".

"У цьому короткому ролику огидне усе: повне невігластво щодо релігій, розпалювання міжрелігійної ворожнечі, паплюження пам'яті воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну.

Хтось скаже, що це чорний гумор, такі жарти "на межі". Однак я не почув нічого смішного, бо в принципі не розумію, як можна у воюючій державі бути настільки відірваним від реальності і так відкрито демонструвати свою обмеженість і невігластво", – написав Мурат Сулейманов.

У коментарях на інцидент відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен повідомив про те, що звернувся до Національної поліції України з проханням надати правову кваліфікацію виступу коміка.

"Скерував лист на адресу Національної поліції України щодо здійснення перевірки та відкриття кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України, а саме розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями", – зазначив Дмитро Лубінець.

Редакція "УП. Життя" звернулася за коментарем до Антона Стенюка та "Підпільного стендапу" та чекає на відповідь.

Нагадаємо, у липні стендап-коміка Сергія Чиркова вивели під час виступу зі сцени музичного фестивалю Atlas Weekend. Тоді комік цитував промову Володимира Зеленського під час президентських дебатів у 2019 році.

Організатори заходу перепросили за інцидент та пообіцяли провести "роботу над помилками".