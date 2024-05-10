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"Вирулив": військовий і комік Віктор Розовий уперше після поранення розповів про свій стан

Анна Коваленко — 10 травня, 15:00
Вирулив: військовий і комік Віктор Розовий уперше після поранення розповів про свій стан
Наприкінці березня Віктор отримав осколкове поранення голови.
viktor_rozovyi/Instagram

Військовослужбовець і комік Віктор Розовий опублікував перше фото після того, як наприкінці березня на фронті отримав тяжке осколкове поранення голови.

Світлиною він поділився на своїй сторінці в мережі Instagram.

"Вирулив. Ну ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше – позаду", написав Віктор.

Військовослужбовець жартує, що тепер може похвалитися тим, що "проливав кров за цю країну".

Фото Віктора Розового через 1,5 місяця після поранення.
viktor_rozovyi/Telegram

11 квітня дружина Віктора Розового Ольга повідомила про травмування чоловіка. За її словами, військовослужбовець отримав дуже складку травму голови і за його життя протягом двох тижнів боролися медики.

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