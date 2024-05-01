Письменник Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті

Український письменник та журналіст, лауреат Шевченківської премії, колишній бранець терористів "ДНР", Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті.

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Про це сам Асєєв повідомив у соцмережах.

"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку", – написав Асєєв.

Він також додав, що невдовзі звернеться до своїх підписників за допомогою, оскільки його підрозділ має великі матеріальні втрати.

Пізніше Асєєв повідомив, що не може давати коментарі щодо свого стану, бо має відпочивати. "Дякую за підтримку, я в порядку", – підкреслив він та додав до посту своє нове фото.

Асєєв після поранення @AseyevStanislav / X

Як уточнив у своєму Facebook журналіст Денис Казанський, підрозділ Асєєва "воює на найгарячішому напрямку під селом Очеретине".

Казанський закликав підтримати пораненого письменника, замовивши його щойно видану книгу "Мельхіоровий слон" (це можна зробити за посиланням). "Стас планував презентувати його в Києві 28 квітня, але не зміг через загострення на фронті", – додав Казанський.

Станіслав Асєєв – український письменник, журналіст, член Українського ПЕН. Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку, писав для "Радіо Свобода", "Українського тижня". Був викрадений терористами "ДНР" 11 травня 2017 року, які звинуватили його у "шпигунстві" і незаконно утримували до 29 грудня 2019 року.

Автор автобіографічного роману "Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала", прозової книги "Андерхилльские ведьмы: драма", поезій. У 2021 році став лауреатом Шевченківської премії за книгу "В ізоляції", а наступного, 2022-го, - за книгу "Світлий шлях": історія одного концтабору".