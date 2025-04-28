Часто сваритеся зі своїм партнером? Як обговорювати проблеми, щоб зміцнити стосунки

Чи знайома вам ситуація, коли розмова з коханою людиною перетворюється на бурхливу дискусію та навіть сварку? Багато хто вважає такі конфлікти ознакою проблем у стосунках та намагається їх уникнути.

Однак експерти кажуть: суперечки для пари можуть бути корисними, якщо вони конструктивні.

Як правильно сперечатися, вирішувати конфлікти, краще розуміти одне одного та знаходити спільні рішення – клінічна психологиня Лінда Блер, терапевти Джоанна Гаррісон та Стефан Волтерс розповіли The Guardian.

Суперечки в парі – чи це нормально?

За словами терапевтки Джоанни Гаррісон, люди помилково вважають часті конфлікти сигналом біди у стосунках, а їхню відсутність – ознакою того, що все добре.

Насправді уникнення суперечок часто призводить до накопичення негативних емоцій, які згодом виливаються в образи. Це може призвести до ще більших проблем у стосунках.

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"Суперечки, які змушують людей відчувати себе в небезпеці або ставлять стосунки під загрозу, або які є ворожими, частими чи невирішеними, особливо якщо є діти, – це нездорові суперечки.

Але коли йдеться про повсякденні конфлікти та роздратування у довготривалих стосунках, то обговорювати питання, які вас турбують, не просто нормально, але й необхідно", – зазначає Джоанна Гаррісон.

Стефан Волтерс каже, що "сперечатися – чудова навичка для пар".

"Дослідження показали, що пари, які сперечаються протягом багатьох років, насправді залишаються разом набагато довше, ніж ті, які цього не роблять", – пояснює фахівець.

Волтерс запевняє, що вміння конструктивно сперечатися – це навичка, яку можна розвинути.

"На жаль, у багатьох з нас у дитинстві не було позитивного прикладу розв'язання конфліктів, адже батьки могли або уникати суперечок, або вдаватися до крику.

Але завдяки практиці та використанню спеціальних інструментів, пари можуть навчитися більш зріло та ефективніше розв'язувати конфлікти", – каже Стефан Волтерс.

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Як правильно сперечатися? Поради експертів

Оберіть момент.

"Час – це головний критерій успішного обговорення складної теми. Замість того, щоб виплеснути образу, коли партнер зайнятий, підійдіть і поцікавтесь, чи є час, коли ви могли б поговорити про те, що вас турбує", – радить Гаррісон.

Будьте допитливими.

"Конфлікт – це не змагання. Це про те, як краще зрозуміти один одного. Коли ми стаємо емоційними, ми бачимо лише "чорне" та "біле": виграємо чи програємо, праві чи не праві. А потрібно знайти компроміс.

Переконайтеся, що ви ставите запитання, а не намагаєтеся домінувати", – каже Лінда Блер.

Беріть на себе відповідальність.

"Під час сварки не кажіть "Ти мене злиш". Натомість кажіть: "Я злюся, коли ти…". Це допомагає не перекидати провину на партнера", – пояснює Блер.

Тимчасово припиніть сварку, якщо "ситуація стає занадто гарячою".

"Якщо ви відчуваєте, що розмова досягає критичної точки і стає занадто емоційною, це чіткий сигнал до того, щоб зробити паузу.

Домовтеся з партнером повернутися до обговорення пізніше, коли емоції вщухнуть і ви зможете розмовляти спокійніше", – радить Джоанна Гаррісон.

Кілька практичних порад, які допоможуть полегшити конфлікт

Лінда Блер часто пропонує парам влаштовувати "свої палкі дебати" у публічному місці.

"Наприклад, піти на вечерю до ресторану, тому що ви з меншою ймовірністю почнете кричати. Коли ми залишаємося спокійними, то можемо між чорним і білим побачити ще й сіре", – каже психологиня.

Ще одна порада – гуляйте або розмовляйте пліч-о-пліч, щоб не дивитися в очі, намагайтеся підходити до справи, коли ви обидва спокійні.

"Все це навіть без ваших зусиль допоможе вам прийти до рішення, яке не буде ідеальним для вас обох, але буде найближчим до нього", – каже Лінда Блер.

Зрештою, гарна сварка може стати способом зміцнення довіри один до одного. Експерти радять розглядати її як "можливість дізнатися щось про те, що хвилює партнера".

Чого НЕ варто робити, якщо виник конфлікт у парі?

Намагатися весь час перемагати. Спробуйте зробити проблему вашим спільним ворогом.

Використовувати старі образи як аргументи в поточній чи майбутніх сварках.

Демонструвати зневагу до партнера. Така поведінка глибоко ранить. Згодом відновити довіру та повагу буде надзвичайно складно.