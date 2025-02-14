Як розпізнати токсичні стосунки: 10 неочевидних "червоних прапорців"

Останнє дослідження Фонду ООН у галузі народонаселення 2021-2022 років показало, що більше третини опитаних українців не знають, що таке токсичні стосунки.

Деякі пари, опитані Фондом, асоціювали такі стосунки з навмисним отруєнням чи наркотиками.

Хоча насправді токсичні стосунки – це радше про "отруєння" життя когось із партнерів. Зазвичай у них переважають негативні емоції, ніж відчуття радості й задоволення.

Токсичні стосунки не завжди є насильницькими, але деякі їхні ознаки можуть бути передвісниками насильства, адже воно не починається з удару – спочатку відбуваються маніпуляції, знецінення, приниження.

"УП. Життя" зібрала 10 маловідомих "червоних прапорців", які можуть свідчити про токсичність у романтичних стосунках. Для цього ми скористалися матеріалами Healthline, Psychology Today, Very Well Mind і PsychCentral.

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10 ознак токсичних стосунків

Емоційні гойдалки

Токсичні стосунки часто супроводжуються емоційними гойдалками: партнер може бути дуже прихильним і турботливим в один момент, а потім різко віддалитися, ігнорувати, уникати вас чи бути грубим.

Звісно, у всіх бувають злети і падіння. Зміни настрою і нестабільне самопочуття – не дивні прояви в умовах війни. Але в здорових стосунках людина зазвичай намагатиметься прояснити свою поведінку.

Якщо ж емоційні гойдалки є не поодиноким випадком, а радше стилем побудови стосунків людини – це може призвести до тривожності, проблем з довірою та інших негараздів у парі.

Газлайтинг і знецінення

Газлайтинг – це систематичне спотворення реальності, коли партнер змушує вас сумніватися у власних відчуттях, пам’яті та здоровому глузді.

Це поступово руйнує самооцінку, змушує сумніватися в реальності та ускладнює доступ до допомоги, якщо людина потерпає від домашнього насильства.

Прикладами газлайтингу можуть бути фрази на кшталт "Тобі здається", "Ти постійно все перебільшуєш", "Знову ти влаштовуєш драму", "Я такого не казав/ла", "Це ж просто жарт, ти занадто чутливий/а" тощо.

Нездатність до "здорового" конфлікту

У здорових стосунках партнери мають можливість відкрито і чесно обговорювати труднощі, але в токсичних стосунках це стає неможливим.

При цьому важливо, щоб обговорення проблем не перетворювалося на приниження одне одного, і повага між партнерами не зникала навіть під час сварок.

Іноді важливо погодитись у тому, що ви не згодні між собою, та залишитися при своїх переконаннях, не примушуючи партнера міняти свою думку. Однак усі ці варіанти – не про токсичні стосунки.

Токсичний партнер може уникати обговорення важливих проблем, нерідко маніпулюючи емоціями іншого партнера. Це може проявлятися в пасивно-агресивній поведінці, запереченні існування проблеми, звинуваченнях у невдячності чи скандальності, "покаранні" мовчанкою тощо.

Інколи людина може тиснути на жалість ("ти мене не любиш", "ти хочеш мене образити"), щоб не шукати компроміс.

Недовіра і нечесність

Токсичні стосунки часто супроводжуються брехнею, надмірною секретністю та непослідовністю у поведінці, що підриває довіру між партнерами.

Якщо ви відчуваєте, що не можете покладатися на свого партнера, боїтеся поділитися з ним невдачами, показувати свою вразливість чи бути відвертим – це "червоний прапорець".

Відсутність підтримки

Замість взаємної підтримки, важливої для здорових стосунків, у токсичній парі один із партнерів часто ігнорує або применшує потреби, емоції та досягнення іншого.

Якщо ви відчуваєте, що в стосунках зʼявилося постійне змагання "хто крутіший", або у конфліктах з іншими людьми партнер ніколи не стає на ваш бік, зловтішається, коли вас критикують – це "червоні прапорці".

Контроль і переслідування

Контроль – один із перших передвісників потенційного насильства у стосунках. Він може проявлятися не лише в буквальному обмеженні свободи, а й у постійних дрібних зауваженнях, "перевірках на вірність", контролі фінансів тощо.

Тож, якщо партнер постійно перевіряє ваші соцмережі, ображається через будь-які контакти з іншими людьми, постійно ревнує, встановлює вимоги щодо вашої зовнішності, стилю чи кола спілкування – це може бути ознакою токсичних стосунків.

Агресія і токсичне спілкування

Замість прямолінійного вираження невдоволення токсичний партнер може використовувати пасивно-агресивні методи – мовчання, сарказм або навмисну "загадковість" і недомовки у спілкуванні.

Жорстока критика, злі насмішки, постійні сварки також є "червоними прапорцями" у стосунках.

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Ігнорування потреб і бажань партнера

Якщо ви відчуваєте, що партнер постійно змушує вас поступатися у своїх бажаннях, дбає тільки про власні інтереси, байдуже ставиться до ваших прохань – це ознака токсичних стосунків.

Важливо, що ігнорування потреб проявляється не лише у примусі й прямих вимогах на кшталт "роби лише так, як я хочу!"

Інколи токсичний партнер завуальовано демонструє, що ви маєте бути такі, як йому треба (наприклад, завжди веселі, хотіти сексу, робити сюрпризи, бути в настрої на побачення абощо), інакше він буде злитися й не захоче будувати з вами стосунки далі.

Намагання ізолювати партнера

У токсичних стосунках зазвичай є прагнення ізолювати людину від друзів, родини та інших джерел підтримки, щоб вона була повністю залежною від токсичного партнера.

Інколи токсичні люди нагадують лідерів сект, коли стверджують, що "інші люди хочуть вам зашкодити", "друзі погано на вас впливають" чи "ніхто не зможе полюбити і зрозуміти" вас так, як сам абʼюзер.

Надія на зміни, яка не виправдовується

Часто токсичний партнер обіцяє змінитися або виправдовує свою поведінку зовнішніми обставинами, що дає хибну надію на покращення стосунків. Та зазвичай обіцянки так і залишаються невиконаними.

Якщо ви часто думаєте "може все стане краще", "я зможу змінити людину, якщо буду старатися" або "треба просто потерпіти і з часом все мине" – це вже "червоний прапорець".

Нагадаємо, раніше ми зібрали 9 ознак, що вам підходить партнер, з яким ви зустрічаєтеся. А детальніше про здорові стосунки з коханими слухайте у подкасті "Чекап" здорових стосунків: бесіда з психотерапевткою та сексологом".