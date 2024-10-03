"Укрпошта" оголосила конкурс на кращу марку до Дня волонтера: як проголосувати

Ескіз однієї з марок, що бере участь в голосуванні

"Укрпошта" пропонує українцям обрати дизайн марки до Дня волонтера в соцмережах.

Голосування відбуватиметься у соцмережах та триватиме лише кілька днів, зазначили в компанії.

"Друзі, так історично сталось, що наші найкращі марки Укрпошта обираєте Ви. А одні з найкращих людей в Україні – це наші волонтери.

Тому ми вирішили запитати Вас, яким саме має бути дизайн марки до Дня волонтера – 5 грудня. Маємо 7 фіналістів і, якщо відверто, обрати найкращого буде непростим завданням", – написав у соцмережах генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Укрпошта" "Укрпошта" "Укрпошта" "Укрпошта" "Укрпошта" "Укрпошта" "Укрпошта"

ВІДЕО ДНЯ

Голосування відбуватиметься на офіційних сторінках Укрпошти у Facebook та Instagram до 09:00 8 жовтня. Для цього треба у коментарях залишити номер ескізу, який сподобався найбільше.

"Наша місія – вибрати ескіз, що якнайкраще асоціюється з невтомними українськими волонтерами й волонтерками.

Тож переходьте за посиланнями та залишайте свій коментар скрізь, бо хтозна, де той стане вирішальним", – зауважили в компанії.

Нагадаємо, 1 жовтня "Укрпошта" презентувала нову марку, присвячену українським захисникам та захисницям. А незадовго до того випустила благодійний блок марок з пухнастими друзями військових.