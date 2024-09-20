В "Укрпошті" показали нові марки з пухнастими друзями військових

У відділеннях марки будуть доступні для придбання з 26 вересня

"Укрпошта" випустить новий поштовий випуск "Батальйон "Пухнасті". На його марках зображено домашніх улюбленців та українських військових.

Авторкою малюнків стала художниця Наталія Кохаль, розповіли в "Укрпошті".

На марках і поштових блоках мисткиня зобразила українських захисників, у руках яких хвостаті помічники – коти та собаки.

"Наших захисників і захисниць знають по всьому світу як незламних воїнів. А ще – як тих, хто навіть у найскладніших умовах рятують і оберігають пухнастих малих.

Усі песики, котики чи навіть олені з лелеками знають, у чиїх руках їм найтепліше. У руках, що тримають одну маленьку лапку й життя всього світу", – зазначили в "Укрпошті".

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Загальний тираж марок складе 600 тисяч примірників.

Поштовий випуск стане доступними для придбання у відділеннях і філателістичних крамницях з 26 вересня. Натомість уже зараз марки можна передзамовити на сайті "Укрпошти".

В установі зауважили, що зібрані кошти за продаж поштового випуску передадуть на допомогу притулкам для тварин.

Нагадаємо, на початку вересня "Укрпошта" анонсувала випуск марки, присвячену Миколаєву в межах серії "Міста Героїв".