"Укрпошта" показала нову марку, присвячену українським захисникам та захисницям

"Укрпошта" створила поштовий набір "Під покровом Богородиці" на честь Дня захисників та захисниць України – він складається із шести марок, конверта та картки.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Сьогодні, як і щодня, день, коли варто сказати дякую тим, завдяки кому ми маємо можливість сказати своїм рідним "Доброго ранку" – це наші захисники та захисниці! Вітаємо з їх днем та, перш за все, бажаємо перемоги та можливості одного дня сказати своїм рідним "я повернувся" або "я повернулася"!" – написав він.

На новій марці – зображення Пресвятої Богородиці авторства українського художника Олександра Охапкіного, якому вдалося відобразити "глибокий зв’язок між українськими воїнами та їхньою духовною покровителькою".

Символ християнської святої обрали неспроста – 1 жовтня козаки урочисто відзначали свято Покрови Пресвятої Богородиці. На сайті "Укрпошти" розповідають, що воно також мало іншу назву – Козацька Покрова.

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"Це сильний символ захисту та віри для усіх, кому це відгукується. На марці зображена Пресвята Богородиця, яка своїм омофором огортає та захищає тих, хто зараз на передовій боронить нашу землю", – розповів Ігор Смілянський.

Погашення марки запланували провести урочисто на Покровському напрямку, де "сьогодні часто думки українців".

Новий поштовий набір благодійний – кожні 5 гривень від продажу підуть на підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, напередодні Дня захисників і захисниць презентували пісню "Піксель боронить своє".