МОН: Цьогоріч 30 тисяч вступників-контрактників отримають державний грант на навчання

Українські студенти цьогоріч можуть отримати понад 20 тисяч гривень грантової підтримки на оплату освіти.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна сказав Михайло Винницький, заступник міністра освіти з вищої освіти та освіти дорослих.

Із понад 65 тисяч цьогорічних студентів-контрактників близько половини отримають державну підтримку для здобуття освіти.

"Велика кількість студентів-контрактників отримають гранти, прогнозуємо близько 30 тисяч таких грантів. Більш ніж половина вступників цього року отримають державну фінансову підтримку на здобуття своєї освіти – це і держзамовлення і гранти", – сказав він.

Гранти – це третя форма фінансування освіти, тобто співфінансування, де частина сплачується студентом, а частина – державою.

РЕКЛАМА:

"Цього року, якщо абітурієнт набирає на НМТ 150 балів з двох предметів і ти вступив на контракт, ти можеш розраховувати на 17 тисяч гривень на оплату навчання. Якщо маєш 170 балів з двох предметів – то отримуєш 20 тисяч", – зазначив заступник міністра.

Водночас, якщо абітурієнт набрав 140 балів, але вступив на важливий для держави фах, він може отримати від 17 тисяч гривень і більше.

Суми грантів індексуються до інфляції. Наразі грант можна отримати на два роки.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як можна отримати грант на навчання.