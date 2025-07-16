Гранти на навчання у 2025 році: у МОН назвали розміри та розповіли про додаткові коефіцієнти

В Україні затвердили державні гранти на здобуття вищої освіти та встановили додатковий регіональний коефіцієнт для окремих категорій вступників.

Відповідне рішення ухвалили в Кабміні, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

У 2025 році абітурієнти зможуть отримати від держави грант у розмірі 17 тисяч гривень (грант першого рівня), якщо склали два предмети національного мультипредметного тесту (НМТ) на понад 150 балів.

Таку ж фінансову підтримку для здобуття освіти нададуть вступникам на спеціальності з переліку особливої підтримки, якщо вони отримали за два предмети НМТ щонайменше 140 балів.

Грант у розмірі 25 тисяч гривень (грант другого рівня) зможуть отримати випускники шкіл, які склали два предмети НМТ на понад 170 балів.

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У МОН наголосили, що кошти можна буде використати виключно на часткову оплату навчання в закладах вищої освіти. При цьому гранти надаватимуть виключно тим абітурієнтам, яким не пропонували бюджетне місце.

Крім того, з 2025 року в Україні впровадили додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розміру державного гранту. Його будуть застосовувати щодо абітурієнтів, які закінчили школи в Запорізькій, Миколаївській, Сумській або Харківській області та вступають у виші, розташовані в цих же регіонах.

У МОН зауважили, що всі регіональні коефіцієнти застосовуються залежно від фактичної адреси закладу вищої освіти, куди подають заяву про вступ.

"Застосування цього коефіцієнта покликано підтримати регіони, які тривалий час перебувають під постійною загрозою обстрілів і мають складну безпекову ситуацію", – додали у відомстві.

Також при обрахунку розміру гранту будуть враховувати коефіцієнти, закріплені за окремими галузями та спеціальностями.

Наприклад, коефіцієнт 1,5 застосовують до:

галузі освіти (A);

природничих наук, математики та статистики (спеціальності E1, E3–E8);

інженерії, виробництва та будівництва (спеціальності G1–G28);

сільського, лісового, рибного господарства та ветеринарної медицини (спеціальності H1, H2, H4, H5, H7);

спеціальності I7 (терапія та реабілітація).

Коефіцієнт 1,3 будуть враховувати для вступників на спеціальності:

декоративне мистецтво та ремесла (B3);

образотворче мистецтво та реставрація (B4);

музичне мистецтво (B5);

перформативні мистецтва (B6);

ветеринарна медицина (H6);

інформаційні технології (F).

Крім того, коефіцієнт 1,3 діятиме для навчання в галузі медицини, зокрема для:

охорони здоров’я та соціального забезпечення (I);

медицини (I2);

педіатрії (I3);

медичної психології (I4);

медсестринства (I5);

технологій медичної діагностики та лікування (I6);

фармації (I8);

стоматології (I1, але лише на грант другого рівня).

Також коефіцієнт 1,3 будуть застосовувати до спеціалізацій спеціальності філології (B11, крім спеціалізацій з української, кримськотатарської мови та літератури, а також фольклористики, але лише на грант другого рівня.

Також в Україні запровадили обмеження грантів для окремих спеціальностей – отримати фінансову підтримку від держави на них зможуть лише ті абітурієнти, які склали щонайменше два предмети НМТ на 170+ балів.

Відтак грант у розмірі 25 тисяч гривень надаватимуть вступникам на галузі та спеціальності:

стоматологія (I1)

спеціалізацій спеціальності філології (B11, крім спеціалізацій з української, кримськотатарської мови та літератури, а також фольклористики)

бізнес, адміністрування та право (D)

економіка та міжнародні економічні відносини (C1)

міжнародні відносини (C3)

журналістика (C7)

готельно-ресторанна справа та кейтеринг (J2)

туризм та рекреація (J3).

Раніше ми розповідали про п’ять ключових нововведень цьогорічної вступної кампанії.