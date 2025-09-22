Мати отруїла дітей соком з пігулками: деталі справи про "тіла у валізах", що шокувала Океанію

У Новій Зеландії суд зʼясував нові подробиці справи, що приголомшила країну: у 2018 році мати вбила двох дітей і сховала їхні тіла у валізах, де їх знайшли у 2022 році.

Мати Хакюнг Лі, яку екстрадували з Південної Кореї після виявлення тіл, постала перед судом в Окленді, повідомляє ABC.

Слідство встановило, що у червні 2018 року шестирічний Міню та його старша сестра Юна випили фруктовий сік з ліками, які їм підмішала мати. Діти заснули й більше не прокинулися.

У домі тоді ще було зафіксовано активність їхніх акаунтів на PlayStation у грі Minecraft, але подальших ознак життя дітей не було.

Тіла сина й доньки Лі сховала у валізах. Кожну вона запакувала у кілька шарів пакетів, замкнула, обмотала скотчем і перевезла до орендованого складу SafeStore у передмісті Папатое.

Опісля Лі почала готуватися до виїзду з країни: змінила своє ім’я, склала іспит з водіння, відвідала салон.

А валізи пролежали на складі чотири роки, аж доки їх випадково не виявили нові орендарі у 2022 році.

Сама Лі визнала, що вбила дітей, але заявила про свою "неосудність". Сторона захисту стверджує, що жінка має психічні проблеми ще з 18-річчя, коли помер її батько, а втрата чоловіка остаточно погіршила ситуацію.

Чоловік підсудної Іан Чо помер від раку наприкінці 2017 року, трохи більш ніж за 6 місяців до вбивства.

Хакюнг Лі з чоловіком Іаном Чо Фото: RNZ

За словами адвокатки Лоррейн Сміт, діти народилися у щасливій родині, але смерть батька стала переломним моментом для їхньої матері.

Мовляв, Лі планувала самогубство, але боялася, що діти знайдуть її, і не хотіла, щоб вони жили без обох батьків.

"Від щасливої родини вона поступово опустилася у пекло. Є безсумнівне падіння від психічно здорової жінки до жінки з тяжкою хворобою. Вона не була стійкою, завжди покладалася на інших. Її чоловік був для неї всім – він був позитивом до її негативу.

Після його смерті вона залишилась у повній ізоляції й почала ірраціонально вважати, що забрати життя у себе та дітей – це вихід", – стверджує захисниця.

До травня 2018 року Лі повністю припинила контакти з родиною та друзями, а діти перестали ходити до школи.

Міню (ліворуч) і Юна померли, коли їм було 8 і 6 років

Судова психіатриня Іветт Келлі підтвердила, що впевнена у наявності психічного захворювання в матері, але зазначила, що їй не дали достатньо часу на підготовку медичного звіту.

Келлі вважає, що через депресію Лі думала про самогубство й вірила, що діти мали б гіршу долю без неї, а після смерті вони возз’єднаються". У своєму щоденнику жінка називала смерть дітей самогубством.

Однак прокурорка Наталі Вокер поставила під сумнів цю версію і назвала вбивство "егоїстичним, а не альтруїстичним" вчинком.

Пані Вокер заявила, що Лі брехала "численні рази" про спроби самогубства як до, так і після вбивства Юни та Міну.

"Обвинувачення вважає, що коли вона дала своїм двом малим дітям нортриптилін, це був егоїстичний акт, щоб звільнити себе від тягаря батьківства наодинці. Це не був альтруїстичний акт матері, яка втратила розум і вважала, що це правильний вчинок; це було протилежне", – сказала Вокер.

Обвинувачення вважає, що Лі свідомо готувалася до нового життя в Південній Кореї, тоді як захист наполягає: зміна імені була лише проявом її корейських забобонів і не мала стосунку до спроби створити нову особистість.

Адвокатка також відкинула використання даних PlayStation дітей як доказ того, що це був їхній останній день життя.

"Ми не можемо знати, коли востаннє діти грали у гру, бо немає журналу ігрової активності за червень 2018 року", – вважає Лоррейн.

Суддя Джеффрі Веннінг сказав присяжним, що підсумує справу 23 вересня, після чого вони підуть на обговорення.