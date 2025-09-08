Тіла двох дітей знайшли у валізах: у Новій Зеландії розпочався гучний суд над матір'ю з Кореї

У Новій Зеландії розпочався резонансний судовий процес над 44-річною Хак’юнг Лі, громадянкою країни, яка народилася у Південній Кореї.

Її обвинувачують у вбивстві двох дітей та приховуванні їхніх тіл у валізах, повідомляють BBC та The New Zealand Herald.

У 2022 році новозеландська сім’я придбала на онлайн-розпродажі вміст покинутого складського приміщення в Окленді. Серед речей були валізи, всередині яких знайшли останки двох дітей – 6-річного Міню Чо та 8-річної Юни Чо.

Поліція підтвердила, що покупці не мали жодного стосунку до злочину.

За даними слідства, діти загинули у червні чи липні 2018 року, незадовго до того, як їхня мати переїхала до Південної Кореї. Раніше, у 2017 році, від раку помер їхній батько.

У вересні 2022 року Лі затримали у південнокорейському місті Ульсан після того, як Інтерпол оголосив її у міжнародний розшук. У листопаді того ж року її екстрадували до Нової Зеландії.

Слухання тривають у Верховному суді в Окленді. За інформацією місцевих ЗМІ, процес може тривати до чотирьох тижнів.

На засіданні 8 вересня Лі залишалася мовчазною й сиділа з опущеною головою. Коли суддя запитав її, чи визнає вона провину, жінка похитала головою у заперечення.

Одним із питань, які можуть розглядатися у справі, є те, чи перебувала Лі у здоровому глузді на момент загибелі дітей.

Лі вирішила представляти себе у суді особисто. Двоє адвокатів, призначених державою, діятимуть як резервні захисники.

