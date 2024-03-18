Королівський монетний двір Великої Британії випустив другу серію монет, присвячену "Зоряним війнам"

Королівський монетний двір Великої Британії випустив другу серію монет та злитків, присвячену франшизі "Зоряні війни".

На грошах зобразили космічні кораблі з фільмів, пише Sky News.

На першій монеті, яка поступила у продаж для колекціонерів зображено силует вигаданого космічного корабля "Тисячолітній сокіл".

Утім, якщо нахилити монету до світла, на ній також буде видно символ Альянсу повстанців.

На монеті зображено силует вигаданого космічного корабля "Тисячолітній сокіл" та символ Альянсу повстанців Фото: РА

Альянс повстанців – це організація у вигаданому всесвіті Зоряних війн, яку групою прихильників ідеалів Галактичної Республіки створила для протистояння Галактичній Імперії та її послідовникам.

На інших монетах, які випустять цього року, будуть зображені:

▲ фантастичний космічний винищувач TIE Fighter;

▲ космічний корабель X-Wing;

▲ вигадану бойова космічну станцію – "Зірка Смерті".



Ці фантастичні "транспортні засоби" у монетному дворі назвали "знаковими".

Також відомо, що крім монет у новій серії будуть злитки у золотому та срібному кольорах. На них розмістять персонажів "Зоряних війн":

▲ Люка Скайуокера;

▲ Лею Орґана-Соло;

▲ та Хану Соло.



Зазначається, що у першій серії монет були зображені деякі з найвідоміших персонажів "Зоряних війн", зокрема Дарт Вейдер.

Раніше ми повідомляли, що в Україні випустили пам’ятні монети, присвячені війні.