Космічний телескоп зазнімкував міжзоряну туманність, подібну до кольорової риби

Оглядовий телескоп Європейського космічного агентства зазнімкував світло туманності Gum 3 – ця міжзоряна хмара пилу нагадує яскраво-рожеву "рибу" під час "плавання" космосом.

Фото південного неба оглядовий телескоп VLT Survey Telescope зробив за допомогою 263-мегапіксельної камери, розповідають у Європейському космічному агентстві.

Завдяки цьому приладу телескоп здатний створювати знімки великих ділянок космосу у видимому світлі.

За словами астрономів, видимі відтінки крожевого та червоного кольорів сформовані інтенсивним ультрафіолетовим випромінюванням від сусідніх молодих зірок, які потрапляють на атоми водню у туманності.

Їхня взаємодія призводить до утворення світла специфічних кольорів, яке здатний фіксувати космічний телескоп VLT.

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Також крихітні частинки пилу у хмарі відбивають зіркове світло, особливо синього забарвлення, що робить вигляд туманностей ще більш вражаючим.

Крім того, на зображенні можна побачити не лише барви, а й їхню відсутність. Варто лише уважно придивитися на область праворуч від найяскравішої частини "риби". У тій ділянці космосу насправді не менше зірок – натомість є великий згусток пилу, який блокує частину видимого світла.

Gum 3 — це міжзоряна хмара газу та пилу, розташована на відстані приблизно 3600 світлових років від Землі між сузір’ями Єдинорога та Великого Пса.

Туманність отримала свою назву на честь австралійського астронома Коліна Стенлі Гама, який описав 84 туманності на південному небі.

Раніше ми розповідали про виявлення найбільш віддаленого вибуху зірки за допомогою телескопа Вебба.