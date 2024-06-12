Рекордно далеко: телескоп Вебба виявив вибух зірки на найбільшій за історію спостережень відстані

Червоні та жовті точки на чорному фоні, деякі з них обведені синіми кільцями JADES Deep Field використовує спостереження, зроблені космічним телескопом Джеймса Вебба

Телескоп Джеймса Вебба жартома називають справжнім "космічним детективом", бо він знайшов докази 80 нових наднових на ділянці неба завширшки з рисове зерно, яке людина тримає на відстані витягнутої руки.

Серед них й зірка, що вибухнула 12 мільярдів років тому – тоді вік Всесвіту складав лише 1,8 мільярда років, повідомляє Space.

Коли світлові хвилі проходять через космос, розширення самої тканини простору розтягує ці довжини хвиль. Це змушує світло рухатися далі вниз по електромагнітному спектру від синього до червоного. Це явище відоме як "червоне зміщення".

Чим довше світло подорожує космічним простором, тим більшого червоного зміщення воно зазнає. Таким чином, світло від тіл, розташованих на відстані приблизно 12 мільярдів світлових років, як ці наднові, зазнало екстремального подовження довжини хвилі.

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Вчені назвали це "космологічним червоним зсувом". Як раз у цьому діапазоні й працює телескоп Вебба.

Щоб дослідити наднові, команда JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey) зробила кілька зображень однієї і тієї ж ділянки неба з інтервалом у рік. Потім вони порівняли зображення. Оскільки наднові спалахують та зникають з часом, зміни на зображеннях вказують вченим на точки світла.

"Це справді наш перший зразок того, як виглядає Всесвіт із високим червоним зміщенням для науки про перехідні процеси. Ми намагаємося визначити, чи віддалені наднові принципово відрізняються від того, що ми бачимо у ближньому Всесвіті, чи дуже схожі на них", – сказав член команди JADES Джастін Пірел.

Але не всі наднові руйнувались під дією власної гравітації, утворюючи чорну діру або нейтронну зірку. Деякі з них були типу Ia, тобто "білими карликами", що канібально харчувалися матеріалом, знятим із зірки-компаньйона або донора.

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Цей матеріал накопичується на поверхні "білого карлика", доки не спровокує термоядерний вибух, який повністю знищить наднову зірку типу Іа.

Світло "білих карликів" вчені використовують як "космічні лінійки" для вимірювання відстані, а також як маркери для вимірювання швидкості розширення космосу.

"Ми, по суті, відкриваємо нове вікно в швидкоплинний Всесвіт. Історично склалося так, що кожного разу, коли ми це робили, ми знаходили надзвичайно захоплюючі речі – яких ми не очікували дізнатись", – додав керівник спектроскопічного аналізу наднових зірок JADES Метью Зіберт.

Нагадаємо, Телескоп "Хаббл" також знайшов подвійну зірку. Вона складається з червоного гіганта та білого карлика.