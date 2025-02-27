"Космічна примара": Телескоп "Хаббл" зафіксував туманність, що утворилася 10 тисяч років тому

Космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував туманність Вуаль. Вона розташована у сузір’ї Лебедя за 2400 світлових років від Землі, що за астрономічними мірками вважається невеликою відстанню.

На фотографії чітко видно випромінювання атомів водню, сірки та кисню, повідомляє Європейське космічне агентство.

Туманність Вуаль виникла після масивного вибуху зірки, що колись була в 20 разів масивнішою за Сонце. За підрахунками вчених, вибух стався 10 тисяч років тому.

На місці зірки утворилися заплутані нитки з іонізованого газу, які можна побачити на фото: червонуваті відтінки випромінюють атоми водню, а синюваті – атоми кисню.

Читайте також : Телескоп "Хаббл" зафіксував закручені хмари пилу поміж яскравих зірок туманності Тарантула

РЕКЛАМА:

Вперше "Хаббл" зафіксував туманність у 1994 році. Нове зображення допоможе дослідникам проаналізувати, як рухались окремі вузли та нитки газу протягом цього проміжку часу, а відтак – як розвивається туманність впродовж десятиліть.

"Хаббл" – це американський оптичний телескоп, розташований на навколоземній орбіті з 1990 року. Завдяки йому вченим вдалося отримати сотні тисяч якісних знімків небесних об'єктів: зірок, туманностей, галактик, планет.

Нагадаємо, ми підготували тест, завдяки якому ви зможете перевірити свої знання про дослідження людьми космосу.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"