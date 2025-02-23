Телескоп "Хаббл" зафіксував закручені хмари пилу поміж яскравих зірок туманності Тарантула

Космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував найактивніше область зореутворення локального Всесвіту – туманність Тарантула.

На фото, яке опублікували в NASA, можна побачити кольорові газові хмари, темні закручені згустки пилу та яскраві зірки.

В агенції розповіли, що область зореутворення розташована в галактиці Велика Магелланова Хмара на близько 160 тисяч світлових років від Землі. Туманність вважають "домівкою" наймасивніших зірок серед відомих.

У NASA пояснили, що для астрономів на фото важливою частиною є згустки космічного пилу. Ця структура відрізняється від побутового пилу, який може містити частинки ґрунту, клітини шкіри, волосся та пластик.

Космічний пил часто утворюється з вуглецю або силікатів – молекул, що містять кремній і кисень.

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Ця речовина відіграє важливу роль у Всесвіті попри те, що окремі частинки космічного пилу надзвичайно крихітні і мають розміри подекуди менші, за ширину людської волосини.

Зерна пилу в дисках навколо молодих зірок злипаються разом, утворюючи більші структури, і зрештою планети.

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Також пил допомагає охолоджувати хмари газу, які можуть скупчуватися в нові зорі. Крім того, він має важливе значення для створення нових молекул у міжзоряному просторі.

Пил також забезпечує простір для окремих атомів, які можуть знаходити одне одного та поєднуватися у величезному просторі космосу.

Раніше в NASA поділилися "зоряним букетом" у туманності Тарантула. Знімок області активного зореутворення вважають його "найглибшим зображенням".