Думаєте, коти байдужі? Вчені виявили, що вони сумують після смерті інших тварин – навіть собак

Котів часто вважають відстороненими та байдужими до інших. Однак нове дослідження показало, що ця думка насправді хибна.

Вчені виявили, що після смерті інших домашніх улюбленців сім’ї коти виявляють ознаки горя. Зокрема, відмовляються від їжі та важко засинають.

Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Applied Animal Behaviour Science, пише The Guardian.

Траур є поширеним явищем у тваринному світі. Наприклад, складну поведінку демонструють слони, дельфіни та шимпанзе – вони, зокрема, охороняють тіло товариша після його смерті.

Однак те, що горювати можуть коти, було менш очевидним.

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"У той час, як собаки, що походять від зграйних тварин, цілком обґрунтовано можуть сильніше реагувати на смерть одноплемінника, коти під опікою людини пристосувалися до життя серед собі подібних, і їхня здатність реагувати на втрату компаньйона потребує подальшого вивчення", – йдеться у дослідженні науковців з Оклендського університету (США).

Вони відібрали господарів понад 450 котів, у яких нещодавно помер інший домашній улюбленець – кіт або собака, – й запитали їх про поведінку кота, який залишився живим. У двох третинах випадків померлим улюбленцем був інший кіт, а в решті випадків – собака.

Дослідження показало, що деякі коти у такому випадку важко засинають, відмовляються від їжі або видають жалібні звуки. Інші, за словами господарів, стають більш нужденними поруч зі своїми хазяїнами, або відмовляються від своїх улюблених ігор.

"Вони менше спали, їли та гралися, більше шукали уваги від людей та інших домашніх тварин, ховалися, проводили час на самоті та, здавалося, шукали своїх втрачених товаришів", – пишуть дослідники.

І що довше коти живуть з іншим домашнім улюбленцем, то сильніше на них впливає їхня смерть.

"Час, який тварини-компаньйони проводили разом, займаючись повсякденними справами, передбачав більшу скорботну поведінку і боязкість, тоді як більш позитивні стосунки між тваринами, що вижили, і померлими тваринами передбачали зниження рівня сну, їжі та ігор", – йдеться в дослідженні.

Хоча результати дослідження свідчать про те, що коти вміють сумувати, вчені припускають, що власники також можуть проєктувати власний душевний біль на тварин.

"Згідно з цією гіпотезою, господарі, які пережили більше горя, частіше повідомляли про те, що їхні коти, які вижили, стали більше спати, проводити час на самоті та ховатися після смерті", – зазначають науковці.

Нагадаємо, вчені з'ясували, які породи котів живуть довше.