Російські спецслужби через підлітків "мінували" об'єкти в Україні – СБУ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 березня 2023

Представники російських спецслужб залучали українських підлітків до фейкових мінувань.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Правоохоронці зупинили діяльність тінейджерської групи, яка розповсюджувала інформацію про фейкові мінування по всій країні.

Ватажком групи виявився неповнолітній хлопець з Чернігівщини.

 Фото: СБУ

У нього СБУ знайшла контакти російських кураторів, які тримали зв'язок через месенджер та скидали йому завдання.

До угрупування псевдомінерів входили теж неповнолітні учні. Найчастіше вони повідомляли про "мінування" будівель органів державної влади, а також об’єкти соціальної інфраструктури.

Наприклад, у жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів.

"Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішню обстановку в Україні.

Встановлено, що "розсилку" здійснювали від імені сторонніх осіб та з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування своєї локації", – зазначили в СБУ.

Правоохоронці додали, що у цій справі розпочали кримінальне провадження за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій. За це у кримінальному кодексі передбачено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки також викриває колаборантів на окупованих територіях. Наприклад, на Луганщині правоохоронці затримали двох директорок. які співпрацювали з окупантами. 

А у Мелітополі директорка школи передавала освітні заклади під казарми. СБУ також повідомила їй про підозру у колабораціонізмі.

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