"Майже не може пересуватися": кримський політвʼязень у російській колонії схуд на 30 кг

Кримський політв’язень Яшар Шихаметов схуд на 30 кг у російській колонії і майже не може пересуватися через руйнування суглобів.

Про це організації "Кримська солідарність" розповіла дружина політв’язня Лілія Шихаметова.

Чоловік перебував лікувальному закладі в Саратові, але на початку літа його етапували у в’язницю, перш ніж медики встигли надати необхідну допомогу.

Зараз Шихаметов відбуває термін у колонії ІК-37, що в селі Яя Кемеровської області. Зі слів Лілії, її чоловіку дозволили додатковий двогодинний денний відпочинок, сон на жорсткому ліжку та індивідуальні капці.

Політв’язня звільнили від роботи та планують направити на лікування та оформлення групи інвалідності.

За словами самого Шихаметова, у нього стерті міжхребцеві диски, руйнування суглобів тазостегнових і колінних, проблеми з серцем, підозра на діабет, поганий слух та зір, підвищений тиск і камені в нирках.

"Під час ходьби і коли сиджу, відчуваю сильний біль. Тому майже не ходжу. Якщо йду – то з милицями. Відстань у 50 метрів долаю за дві з половиною години. Після ходьби все дуже болить, доводиться пити знеболювальні. Від ліків, через виразку шлунка, болить шлунок", – описав свій стан Яшар.

Кримський татарин звернувся до адміністрації колонії ІК-37 із проханням покласти його до лікарні для лікування та затвердження групи інвалідності.

Чоловік також сказав, що якби йому видали крісло колісне, він був би мобільнішим і не відчував болю під час ходьби.

Окупаційні силовики відкрили кримінальну справу проти Яшара Шихаметова та ще 5 кримських татар у лютому 2021 року після масових обшуків у кількох районах півострова.

Політв’язню висунули обвинувачення в участі в діяльності партії "Хізб ут-Тахрір", забороненої в Росії, але легальної в Україні та інших країнах світу.

За версією окупаційних силовиків, Шихаметов, працюючи в кафе, вів "ідеологічну роботу" та "антиконституційну діяльність", беручи участь у зібраннях і залучаючи нових прихильників до діяльності політичної партії.

Головними доказами у справі стали свідчення "таємних свідків". За словами адвоката Яшара, вони могли бути навіть не знайомі з політв’язнем.

"Відповіді на запитання сторони обвинувачення [під час допиту] були стандартними, а ось на запитання сторони захисту свідки відповідали: "Не пам’ятаю". Нам очевидно, що секретні свідки не були знайомі з Шихаметовим із низки об’єктивних причин. Вони стверджують, що два роки ходили до нього в кафе, але назву, яка метровими літерами була написана на вході, вони не пам’ятають", – розповідав адвокат політв’язня Олексій Ладін.

У вересні 2022 року окупанти "засудили" Яшара Шихаметова до 11 років колонії суворого режиму з першими 4 роками відбування ув'язнення за більш суворих умов.

Нагадаємо, "Хізб ут-Тахрір" – міжнародна ісламська політична партія, яку Росія оголосила терористичною організацією. Багатьом кримськотатарським політв’язням окупанти приписують участь у цьому русі, фабрикуючи "докази".

За даними Кримськотатарського Ресурсного Центру, 17 лютого 2021 року російські силовики провели військову операцію проти кримських татар у Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та інших районах окупованого Криму.

Силовики провели у будинках активістів 7 обшуків, а потім висунули фейкові звинувачення за статтею 205.5 Кримінального кодексу РФ ("Організація діяльності терористичної організації").

Київський та Ленінський районні "суди" обрали для кримських татар запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Серед затриманих – Ернест Ібрагімов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Олег Федоров, Ленур Седаметов та Яшар Шихаметов.