Кримський активіст Мустафаєв, якого незаконно ув’язнили в РФ, отримав міжнародну правозахисну премію

Кримський татарин та політичний в’язень Кремля Сервер Мустафаєв отримав премію міжнародної правозахисної організації Freedom House.

Раніше активіста незаконно засудили в Росії до 14 років позбавлення волі.

Про присудження кримцю нагороди за внесок у галузі прав людини та демократії повідомили на сайті премії Freedom Award (з англ. – Премія Свободи).

Відзнаку Свободи імені Альфреда Мозеса (Alfred Moses Liberty Award) за Сервера Мустафаєва отримала посолка України в США Оксана Маркарова.

"Для мене була велика честь отримати від його імені цю нагороду і нагадати про Сервера і всіх інших наших заручників і незаконно утримуваних Росією українців [...]

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Це визнання є важливим нагадуванням про боротьбу України та кримськотатарського народу проти жорстоких репресій з боку РФ. Злочини Кремля проти кримських татар та геноцидна війна проти України є продовженням непокараної людиноненависницької політики імперії зла, депортацій 1944 року і всіх інших злочинів проти українців, – написала вона.

Freddom House – міжнародна правозахисна організація, яку в 1941 році створили для об’єднання політиків навколо боротьби проти нацистської Німеччини.

Метою діяльності організації вважають поширення та захист свободи в усьому світі, а також підтримка демократії, зокрема активістів та правозахисників, які борються за ці цінності.

Щорічно Freddom House відзначає людей та їхні групи за значні внески в розвиток прав людини та демократії. Раніше нагороди отримали духовний лідер Тибету Далай-лама XIV, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль та американський активіст за расову рівність Мартін Лютер Кінг-молодший.

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Нагадаємо, Сервер Мустафаєв – кримський татарин, який висвітлював порушення прав людини в російській окупації як координатор об’єднання родичів політв’язнів, адвокатів та активістів "Кримська солідарність".

Крім того, він виступав на захист жертв політичних репресій.

У травні 2018 року росіяни затримали Сервера за звинуваченнями в нібито участі в забороненій у РФ організації "Хізб ут-Тахрір". Її представники називають своєю місією об’єднання всій мусульманських країн в ісламському халіфаті. При цьому члени організації відкидають терористичні методи і заявляють про переслідування в Росії та окупованому нею Криму.

Згодом кримця з іншими затриманими у справі незаконно перемістили в Ростов-на-Дону. Активіст неодноразово скаржився на порушення його прав в російському СІЗО, зокрема заявляв про відсутність медичної допомоги при хворобі, вимушене голодування та обмеження в прогулянках на свіжому повітрі.

У вересні 2020 року їх засудили за нібито участь у терористичній діяльності. Сервер Мустафаєв отримав 14 років позбавлення волі.

Тоді Міністерство закордонних справ України назвало рішення російського суду неправомірним та висловило "рішучий протест".