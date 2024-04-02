Залежні від тепла електростанцій: вчені у Флориді шукають спосіб, як "переселити" ламантинів

До 2050 року треба переселити ламантинів, що живуть у басейнах електростанцій

У Флориді ламантини, що мешкали у водах поблизу електростанцій, вимушені шукати нові місця для життя.

Причиною цього є державний перехід на відновлювані джерела енергії, пише BBC та Департамент охорони навколишнього середовища Флориди.

Ламантини живуть у воді, що має температуру понад 20°C. Природні середовища існують по всій Флориді, де є не тільки тепла вода, а й морська трава для випасу.

Однак ламантини з Аполло-Біч, яких також називають “морськими коровами”, живуть під великою вугільною електростанцією. Вона викачує теплу воду – побічний продукт промисловості.

Станцію, яку вподобали ламантини модифікували у 1997 році: холодну воду використовували для охолодження пари та виробництва електроенергії.

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Природні джерела для існування цих тварин вздовж узбережжя Атлантичного океану були майже повністю знищені через розвиток регіону, пояснює природоохоронець і експерт з ламантинів некомерційної організації Defenders of Wildlife Елізабет Флемінг.

“Це одна з найнеймовірніших загадок між людиною та дикою природою, яку я коли-небудь бачив у своєму житті. Ми повністю оновили все їхнє середовище проживання.

Людина знищила всі їхні джерела на Атлантичному узбережжі. Тому ми повинні з’ясувати, як змусити цих ламантинів піти в інші місця”, – каже Флемінг.

США планує перейти до відновлюваних джерел енергії до 2050 року, тож джерело штучної теплої води для ламантинів зникне.

Коли ламантини тільки оселились поблизу електростанцій, їхня популяція значно скоротилась, бо у штучному середовищі вони не мали чим харчуватись. Тоді зоозахисники вигадали відчайдушний план – годувати тварин салатом ромен. Це врятувало ламантинів від загибелі під час зимівлі.

Заповідники, які вже є у Флориді, занадто малі для цих тварин, тому вчені шукають інший спосіб врятувати ламантинів.