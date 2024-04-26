Левиця, яку евакуювали з Харківщини, разом зі своєю парою переїхала до Африки

Левиця Василина тепер мешкатиме у Південній Африці

Левиця Василина, яку небайдужі врятували із селища Пісочина, що на Харківщині, переїхала до Африки.

Тепер вона житиме у південноафриканському реабілітаційному центрі для великих котів LIONSROCK.

Про складний та довгий шлях реабілітації Василини розповіли у зоозахисній організації UAnimals.

Там зазначили, що у серпні 2022 року восьмимісячну левицю побачили на одному із дачних кооперативів селища. З’ясувалося, що її утримував місцевий мешканець.

"Волонтери врятували левицю та тимчасово передали до Центру Наталії Попової, де тварина 9 місяців проходила реабілітацію", – сказали в організації, яка опікувалася Василиною.

Однак після російської ракетної атаки на Київщину зоозахисники вирішили знайти левиці нову домівку. Так тварина потрапила в нідерландський притулок FELIDA. Тварина добре перенесла дорогу та адаптувалася до нового місця проживання, додали в UAnimals.

Там Василина "познайомилася" з Ніколою – левом, який мешкав по сусідству. Його знайшли ще маленьким в Чорногорії в лютому 2022 року.

Нікола утік з приватного нелегального розплідника і десять днів блукав містом Будва, розташованим на узбережжі Адріатичного моря. Його знайшли у підвалі закинутого будинку і привезли у Нідерланди для реабілітації.

Так Ніколу та Василину перевозили до Африки UAnimals

"Обидва леви наче ніколи не жили окремо. Вони ідеально підходять одне одному і навіть мають однакові хобі: грають у футбол і пустують.

Але є відмінності: Василина незалежна і любить споглядати й лежати на високих платформах. Нікола ж постійно досліджує вольєр", – розповіли у реабілітаційному центрі.

Василина та Нікола вже прибули до нового дому в Південній Африці. Один із доглядачів супроводжував їх протягом подорожі, забезпечуючи їм комфорт та безпеку.

Зараз вони відпочивають та пристосовуються до нових умов життя. А невдовзі сім’ю левів відправлять до притулку LONSROCK Big Cat Sanctuary.

Раніше ми писали, що під Києвом уламки російської ракети впали поблизу Центру порятунку диких тварин. Внаслідок цього одна з левиць отримала контузію.

А в Київському зоопарку розповіли історію порятунку пари котячих лемурів з Херсона, чию домівку зруйнував російський обстріл.