У Дніпрі 9-річна дівчинка, на яку впав стілець із фотозони, вийшла з коми

Дівчинка вийшла з коми, але її стан досі важкий

Дев’ятирічна Єва, на яку нещодавно у парку Дніпра впав стілець із фотозони, вийшла із коми. Вона перебувала у цьому стані протягом чотирьох днів.

За цей час пацієнтку прооперували, лікарі спостерігають позитивну динаміку, пише "Суспільне".

За словами завідувача відділу інтенсивної терапії, дівчинка відновлюється.

"Свідомість ще не повністю ясна, вона в оглушенні, проте вже батька впізнає, тобто динаміка позитивна. Наразі почали відновлювальне лікування і загалом після повної стабілізації стану планується ще реабілітація також у нашому медичному закладі", – розповів лікар.

Стан дитини досі важкий, утім загрози життю немає. Ще близько десяти днів Єва перебуватиме у лікарні.

Батько постраждалої дівчинки розповів, що вона не пам’ятає того, що сталося. Чоловік додав: ніхто з адміністрації міського парку, де була встановлена інсталяція, так і не запропонував допомогу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, трагедія трапилася 24 серпня. Дівчинка разом із рідними приїхала у місцевий парк, адже мала там виступ.

На відео з камер спостереження видно, як дитина вхопилася за спинку великого стільця, що був частиною фотозони. Конструкція перехилилась і впала на неї.

Дівчинку доправили до лікарні без свідомості. У неї діагностували черепно-мозкову травму, перелом кісток потилиці та скроневої кістки, внутрішній крововилив і крововилив у шлуночкову систему мозку.

Натомість директор комунального підприємства "Міська інфраструктура" Олексій Тесля зазначив, що інсталяція є фотозоною і ніяких додаткових кріплень там не мало бути, бо вона не використовується як "дитячий майданчик".