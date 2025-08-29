У Дніпрі 9-річна дівчинка, на яку впав стілець із фотозони, вийшла з коми
Дев’ятирічна Єва, на яку нещодавно у парку Дніпра впав стілець із фотозони, вийшла із коми. Вона перебувала у цьому стані протягом чотирьох днів.
За цей час пацієнтку прооперували, лікарі спостерігають позитивну динаміку, пише "Суспільне".
За словами завідувача відділу інтенсивної терапії, дівчинка відновлюється.
"Свідомість ще не повністю ясна, вона в оглушенні, проте вже батька впізнає, тобто динаміка позитивна. Наразі почали відновлювальне лікування і загалом після повної стабілізації стану планується ще реабілітація також у нашому медичному закладі", – розповів лікар.
Стан дитини досі важкий, утім загрози життю немає. Ще близько десяти днів Єва перебуватиме у лікарні.
Батько постраждалої дівчинки розповів, що вона не пам’ятає того, що сталося. Чоловік додав: ніхто з адміністрації міського парку, де була встановлена інсталяція, так і не запропонував допомогу.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, трагедія трапилася 24 серпня. Дівчинка разом із рідними приїхала у місцевий парк, адже мала там виступ.
На відео з камер спостереження видно, як дитина вхопилася за спинку великого стільця, що був частиною фотозони. Конструкція перехилилась і впала на неї.
Дівчинку доправили до лікарні без свідомості. У неї діагностували черепно-мозкову травму, перелом кісток потилиці та скроневої кістки, внутрішній крововилив і крововилив у шлуночкову систему мозку.
Натомість директор комунального підприємства "Міська інфраструктура" Олексій Тесля зазначив, що інсталяція є фотозоною і ніяких додаткових кріплень там не мало бути, бо вона не використовується як "дитячий майданчик".