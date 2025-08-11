У Харкові 3-річна дитина, яка випала з вікна п’ятого поверху, врятувалася завдяки кондиціонеру

Трирічна дівчинка випала з 5 поверху та вижила завдяки кондиціонеру

У Харкові трирічна дівчинка, яка випала з вікна п’ятого поверху, змогла вижити і уникнути травмування завдяки кондиціонеру на четвертому поверсі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Інцидент трапився у неділю 10 серпня близько 9 вечора у п’ятиповерховому житловому будинку на проспекті Ювілейному. З вікна п'ятого поверха дитина впала на кондиціонер, що був розташований поверхом нижче.

На місце події прибули рятувальники, які й допомогли постраждалій дівчинці.

"Завдяки професійним і злагодженим діям, за допомогою пожежної драбини дівчинку швидко зняли й передали медикам", – зазначив Олег Синєгубов.

Дитина отримала гостру реакцію на стрес, проте батьки від госпіталізації відмовилися. Після огляду бригадою екстреної медичної допомоги дівчинку передали батькам.

Рятувальники, які прибули на виклик, закликали батьків не залишати дітей без нагляду:

"Ніколи не залишайте дітей без нагляду! Пам’ятайте — їхня безпека залежить лише від вас", – пояснили в ДСНС.

