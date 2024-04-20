За міліметр від смерті: у Львові врятували захисника, у серці якого застряг уламок боєприпасу

У Львові лікарі дістали з серця військового півторасантиметровий уламок ворожого боєприпасу.

Як повідомляють у Національному реабілітаційному центрі "Незламні", пацієнтом кардіохірургів Лікарні Святого Пантелеймона та Інституту Амосова став 42-річний Роман Кліза з Волині.

До повномасштабного вторгнення росіян чоловік працював водієм за кордоном. Після початку великої війни він приєднався до ЗСУ, був аеророзвідником.

У грудні минулого року боєць зазнав важкого поранення.

Врятувала чоловіка команда кардіохірургів Лікарні Святого Пантелеймона та Інституту Амосова. Фото: Національний реабілітаційний центр "Незламні"

"Ми вийшли на позиції і тільки підійшли до бліндажа, як до нас прилетів дрон. Далі нічого не памʼятаю", – згадує Роман.

Того дня один з його побратимів загинув, а самого військового доправили до шпиталю. Він пробув у комі дев’ять днів. Отямився він уже в лікарні Дніпра.

"Тамтешні медики зробили все можливе, аби врятувати чоловіка. Внаслідок важкої мінно-вибухової травми йому пошкодило ділянку у правій частині мозку.

Та більш критичним було те, що один з уламків снаряду застряг у грудній клітині чоловіка просто за міліметр від трахеї та дуги аорти – частини головної артерії кровоносної системи. Будь-якої миті частинка металу могла пошкодити аорту та захисник помер би за лічені секунди", – розповідають лікарі.

Кардіохірурги вийняли уламок, не пошкодивши життєво важливі структури. Фото: "Незламні"

Після того, як стан захисника стабілізували, його транспортували до Львова, де медики провели обстеження та склали план операції.

"Під час втручання ми розкрили грудну клітку, мобілізували аорту і дугу та безпечно вийняли уламок, який застряг в стінці аорти, не пошкодивши при цьому життєво важливі структури. Операція тривала дві години. Тепер життю пацієнта нічого не загрожує", – розповідає керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона Роман Домашич.

Нині захисник проходить реабілітацію. Фото: "Незламні"

Нині військовий проходить реабілітацію – через пошкодження мозку у нього була паралізована ліва рука, порушена ходьба та координація.

Заняття з фізичним терапевтом дали результат – уже за тиждень зумів зробити свої перші кроки.

"Найбільше мотивує те, що я бачу результат. З кожним днем я роблю на кілька кроків більше, це дає надію", – ділиться пацієнт.

У грудні минулого року боєць зазнав важкого поранення. Фото: "Незламні"

Надалі Романа чекає ще – нейрохірургічна операція для відновлення дефекту черепа. Зараз для нього виготовляють індивідуальні титанові 3D пластини.

Нагадаємо, у Львові нейрохірурги видалили частину мозку 4-річній пацієнтці з Північної Ірландії.