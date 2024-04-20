За міліметр від смерті: у Львові врятували захисника, у серці якого застряг уламок боєприпасу
У Львові лікарі дістали з серця військового півторасантиметровий уламок ворожого боєприпасу.
Як повідомляють у Національному реабілітаційному центрі "Незламні", пацієнтом кардіохірургів Лікарні Святого Пантелеймона та Інституту Амосова став 42-річний Роман Кліза з Волині.
До повномасштабного вторгнення росіян чоловік працював водієм за кордоном. Після початку великої війни він приєднався до ЗСУ, був аеророзвідником.
У грудні минулого року боєць зазнав важкого поранення.
"Ми вийшли на позиції і тільки підійшли до бліндажа, як до нас прилетів дрон. Далі нічого не памʼятаю", – згадує Роман.
Того дня один з його побратимів загинув, а самого військового доправили до шпиталю. Він пробув у комі дев’ять днів. Отямився він уже в лікарні Дніпра.
"Тамтешні медики зробили все можливе, аби врятувати чоловіка. Внаслідок важкої мінно-вибухової травми йому пошкодило ділянку у правій частині мозку.
Та більш критичним було те, що один з уламків снаряду застряг у грудній клітині чоловіка просто за міліметр від трахеї та дуги аорти – частини головної артерії кровоносної системи. Будь-якої миті частинка металу могла пошкодити аорту та захисник помер би за лічені секунди", – розповідають лікарі.
Після того, як стан захисника стабілізували, його транспортували до Львова, де медики провели обстеження та склали план операції.
"Під час втручання ми розкрили грудну клітку, мобілізували аорту і дугу та безпечно вийняли уламок, який застряг в стінці аорти, не пошкодивши при цьому життєво важливі структури. Операція тривала дві години. Тепер життю пацієнта нічого не загрожує", – розповідає керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона Роман Домашич.
Нині військовий проходить реабілітацію – через пошкодження мозку у нього була паралізована ліва рука, порушена ходьба та координація.
Заняття з фізичним терапевтом дали результат – уже за тиждень зумів зробити свої перші кроки.
"Найбільше мотивує те, що я бачу результат. З кожним днем я роблю на кілька кроків більше, це дає надію", – ділиться пацієнт.
Надалі Романа чекає ще – нейрохірургічна операція для відновлення дефекту черепа. Зараз для нього виготовляють індивідуальні титанові 3D пластини.
Нагадаємо, у Львові нейрохірурги видалили частину мозку 4-річній пацієнтці з Північної Ірландії.