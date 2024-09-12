"Будуємо вільне суспільство": Лісовий про скасування форми в школах

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтримав скасування шкільної форми.

Про це він заявив на Саміті перших леді та джентльменів у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

"Скасування дрескоду. Це цінності. За які цінності ми воюємо? Якщо свобода, то дитина має відчувати себе вільно. Зовнішні рамки – це набір цінностей для іншого суспільства, а ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей", – пояснив міністр.

Він також наголосив, що вільний вибір шкільного одягу – це прагматичне питання.

"Якщо ми зі школи ставимо рамки, вимоги, планку, а не інтегруємо саморегулятори в дитину через цінності та виховний процес..., то ми таке суспільство не сформуємо", – додав Оксен Лісовий.

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Міністр зазначив, що дрескод скасували й для предмета "Захист України".

Нагадаємо, нещодавно у Службі освітнього омбудсмена заявили, що перевірки щодо одягу учнів – непотрібні та незаконні.

Батьки напередодні нового навчального року скаржились, що у школах планували влаштовувати рейди щодо відповідності шкільної форми. Якщо ж речі дитини не відповідали формулі "білий верх, чорний низ", її могли відсторонити від занять.

Водночас з 1 вересня 2019 року обов'язкова форма була остаточно скасована відповідним указом президента.