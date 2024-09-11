Ніяких "білих верхів". В освітнього омбудсмена пояснили, чи законно перевіряти шкільну форму дітей

Служба освітнього омбудсмена заявила, що заходи щодо перевірки одягу учнів непотрібні та незаконні.

Правозахисники опублікували заяву після того, як отримали звернення від батьків щодо примусу учнів носити шкільну форму або певну форму одягу на кшталт "білий верх, чорний низ".

Батьки розповіли службі про "рейди" від педагогів чи адміністрації шкіл, після яких дітей не допускають/відсторонюють від занять через зовнішній вигляд.

"Війна, повітряні тривоги, майже щоденні переміщення до укриття за 5 днів навчального року, кількагодинні вимкнення світла у школі та вдома впливають на психологічний стан дітей.

І замість того, щоб забезпечувати освітній процес та дбати про безпеку дітей, частина педагогів здійснюють перевірки та "рейди" зовнішнього вигляду учнів, порушуючи закони. Вони тиснуть на дітей, при систематичних зауваженнях здійснюють булінг і позбавляють дітей права здобувати освіту", – кажуть у Службі омбудсмена.

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Правозахисники наголошують, що одяг для школи – це вільний вибір дитини та/або її батьків. Єдиними рекомендаціями до такого одягу є охайність, відповідність сезону, зручність, зокрема під час перебування в укриттях.

Жодні вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні.

Крім того, заборона відвідувати заняття через відсутність шкільної форми або "не такий одяг для школи" порушує право дітей на освіту.

А відсторонення від занять і направлення учня додому для переодягання може призвести до загрози життю та здоров'ю дитини.

"Замість того, щоб перебувати у школі, дитина може опинитися будь-де, а у разі повітряної тривоги в час занять, не буде під наглядом вчителя в укритті.

Відповідальність за життя і здоров’я учня на цей час несе та людина, яка здійснила цю незаконну дію", – кажуть у службі освітнього омбудсмена.

Уповноважені наголошують, що ні статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон.

"Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною. А положення про обов’язкову шкільну форму, яка є у деяких школах, – незаконний документ, який не має юридичної сили…

Закликаємо педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити усі заходи щодо перевірки одягу учнів. Не витрачайте ваш дорогоцінний час на ці непотрібні та незаконні речі!" – додають в омбудсмена.

Скарги про примус до форми у школах можна подати дистанційно:

через онлайн-форму звернення;

завантажити електронний бланк звернення до Освітнього омбудсмена на комп’ютер або гаджет, заповнити його та надіслати на email: [email protected]

Раніше колишній омбудсмен пояснював, як написати заяву про булінг учнів або педагогів у школі.

Нагадаємо, у 2019 році президент України Володимир Зеленський визнав указ про шкільну форму від 12 червня 1996 року таким, що втратив чинність. З 1 вересня 2019 року обов'язкова форма була остаточно скасована.