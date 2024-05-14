Лісовий припускає повернення ЗНО після війни, але формат може змінитися

Очільник МОН припускає, що ЗНО у гібридному форматі повернеться після закінчення воєнного стану .

Після закінчення воєнного стану МОН може повернути зовнішнє незалежне оцінювання, яке не проводили в Україні з 2021 року. Утім, формат може дещо змінитися.

Про це в інтерв’ю hromadske розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Перевагами ЗНО, як зазначив посадовець, були завдання із відкритими відповідями, що робило цей формат "якісним і добротним".

"Нам хотілось би перейти до ширшого спектра можливостей, щоб діти могли проявити себе – і через наявність відкритих завдань та інших складових тесту також. Я б хотів повернення до формату ЗНО", – заявив очільник МОН.

Водночас він зауважив, що комп’ютерне тестування має свої переваги, як-от можливість провести його за кордоном. Однак цей формат іспитів підлягає доопрацюванню, аби краще розкривати здібності учнів, вважає Оксен Лісовий.

Очікується, що майбутні випускники після закінченням воєнного стану складатимуть гібридний формат вступних випробувань.

Нагадаємо, 24 березня 2022 року Верховна Рада ухвалила зміну формату вступних іспитів. Відтоді абітурієнти за фізичної присутності в центрі тестування складали мультипредметний онлайн-тест відразу з декількох предметів.

Раніше в інтерв’ю "УП.Життя" очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що найбільшим недоліком НМТ є тестування з чотирьох предметів в один день. Враховуючи велику кількість повітряних тривог, що унеможливлюють проведення кількагодинних іспитів окремо, як це було під час ЗНО, формат комп’ютерного тестування – єдиний спосіб оцінити знання учнів під час повномасштабної війни.