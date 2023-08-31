У МОН розповіли, яка ситуація з підручниками для школярів НУШ

Школярі п’ятих і шостих класів, які навчаються за програмою Нової української школи, стикаються із браком підручників, які потрібно друкувати "з нуля".

Цього року на видання й доставлення шкільних підручників із державного бюджету виділено 754,9 млн гривень.

Також ще 138,1 млн гривень на підручники отримали від донорів, інформує Міністерство освіти і науки України.

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У відомстві кажуть, що для шестикласників надрукували 66% від загальної потреби книжок.

"На 30 серпня 4,52 млн книг уже доставили в області, найближчим часом мають довезти ще 247 тис. примірників. Це підручники з української мови і літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови, історії, математики, природознавства, технологій", – зазначають у МОН.

Надруковані підручники розподілили між 23 областями та столицею України. Найбільшу кількість отримали учні Дніпропетровської області – 365 050 підручників, та Києва – 373 922. Найменше надали Херсонській області – 76 865 штук.

Скільки підручників для учнів НУШ отримали інші регіони:

Вінницька область – 189 775

Волинська область – 138 459

Донецька область – 96 756

Житомирська область – 148 021

Закарпатська область – 179 049

Запорізька область – 179 147

Івано-Франківська область – 175 310

Київська область – 275 568

Кіровоградська область – 102 664

Львівська область – 308 186

Миколаївська область – 127 107

Одеська область – 323 770

Полтавська область – 127 238

Рівненська область – 176 314

Сумська область – 108 519

Тернопільська область – 132 504

Харківська область – 218 224

Хмельницька область – 156 570

Черкаська область – 135 108

Чернівецька область – 129 866

Чернігівська область – 90 075

За фінансування донорів надрукували також книги для п'ятикласників з математики, польської мови та природничої галузі. У відомстві запевняють, що учні забезпечені підручниками з цих предметів на 100%.

Яких підручників не вистачає школярам

У МОН заявляють, що також для учнів п'ятого класу потрібно друкувати підручники з історії України, української мови та літератури. Бракує також інформатики, іноземної мови, зарубіжної літератури та природничого циклу.

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Шестикласникам обіцяють додрукувати книжки з географії, інформатики та мистецтва.

Нагадаємо, у червні учні 5 класів отримали підручники Нової української школи з української мови.