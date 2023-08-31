У МОН розповіли, яка ситуація з підручниками для школярів НУШ

Сніжана Добромильська
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31 серпня 2023

Школярі п’ятих і шостих класів, які навчаються за програмою Нової української школи, стикаються із браком підручників, які потрібно друкувати "з нуля".

Цього року на видання й доставлення шкільних підручників із державного бюджету виділено 754,9 млн гривень. 

Також ще 138,1 млн гривень на підручники отримали від донорів, інформує Міністерство освіти і науки України.

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У відомстві кажуть, що для шестикласників надрукували 66% від загальної потреби книжок. 

 Фото: olly18/Depositphotos

"На 30 серпня 4,52 млн книг уже доставили в області, найближчим часом мають довезти ще 247 тис. примірників. Це підручники з української мови і літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови, історії, математики, природознавства, технологій", зазначають у МОН.

Надруковані підручники розподілили між 23 областями та столицею України. Найбільшу кількість отримали учні Дніпропетровської області 365 050 підручників, та  Києва 373 922. Найменше надали Херсонській області 76 865 штук.

Скільки підручників для учнів НУШ отримали інші регіони: 

  • Вінницька область 189 775
  • Волинська область 138 459
  • Донецька область 96 756
  • Житомирська область 148 021
  • Закарпатська область 179 049
  • Запорізька область 179 147
  • Івано-Франківська область 175 310
  • Київська область 275 568
  • Кіровоградська область 102 664
  • Львівська область 308 186
  • Миколаївська область 127 107
  • Одеська область 323 770
  • Полтавська область 127 238
  • Рівненська область 176 314
  • Сумська область 108 519
  • Тернопільська область 132 504
  • Харківська область 218 224
  • Хмельницька область 156 570
  • Черкаська область 135 108
  • Чернівецька область 129 866
  • Чернігівська область 90 075

За фінансування донорів надрукували також книги для п'ятикласників з математики, польської мови та природничої галузі. У відомстві запевняють, що  учні забезпечені підручниками з цих предметів на 100%.

Яких підручників не вистачає школярам

У МОН заявляють, що також для  учнів п'ятого класу потрібно друкувати підручники з історії України, української мови та літератури. Бракує також інформатики, іноземної мови, зарубіжної літератури та природничого циклу. 

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Шестикласникам обіцяють додрукувати книжки з географії, інформатики та мистецтва.

Нагадаємо, у червні учні 5 класів отримали підручники Нової української школи з української мови.

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