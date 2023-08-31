У МОН розповіли, яка ситуація з підручниками для школярів НУШ

Школярі п’ятих і шостих класів, які навчаються за програмою Нової української школи, стикаються із браком підручників, які потрібно друкувати "з нуля".
Цього року на видання й доставлення шкільних підручників із державного бюджету виділено 754,9 млн гривень.
Також ще 138,1 млн гривень на підручники отримали від донорів, інформує Міністерство освіти і науки України.
У відомстві кажуть, що для шестикласників надрукували 66% від загальної потреби книжок.
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"На 30 серпня 4,52 млн книг уже доставили в області, найближчим часом мають довезти ще 247 тис. примірників. Це підручники з української мови і літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови, історії, математики, природознавства, технологій", – зазначають у МОН.
Надруковані підручники розподілили між 23 областями та столицею України. Найбільшу кількість отримали учні Дніпропетровської області – 365 050 підручників, та Києва – 373 922. Найменше надали Херсонській області – 76 865 штук.
Скільки підручників для учнів НУШ отримали інші регіони:
- Вінницька область – 189 775
- Волинська область – 138 459
- Донецька область – 96 756
- Житомирська область – 148 021
- Закарпатська область – 179 049
- Запорізька область – 179 147
- Івано-Франківська область – 175 310
- Київська область – 275 568
- Кіровоградська область – 102 664
- Львівська область – 308 186
- Миколаївська область – 127 107
- Одеська область – 323 770
- Полтавська область – 127 238
- Рівненська область – 176 314
- Сумська область – 108 519
- Тернопільська область – 132 504
- Харківська область – 218 224
- Хмельницька область – 156 570
- Черкаська область – 135 108
- Чернівецька область – 129 866
- Чернігівська область – 90 075
За фінансування донорів надрукували також книги для п'ятикласників з математики, польської мови та природничої галузі. У відомстві запевняють, що учні забезпечені підручниками з цих предметів на 100%.
Яких підручників не вистачає школярам
У МОН заявляють, що також для учнів п'ятого класу потрібно друкувати підручники з історії України, української мови та літератури. Бракує також інформатики, іноземної мови, зарубіжної літератури та природничого циклу.
Шестикласникам обіцяють додрукувати книжки з географії, інформатики та мистецтва.
Нагадаємо, у червні учні 5 класів отримали підручники Нової української школи з української мови.
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