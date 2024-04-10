Погода як у червні: у Києві зафіксували два нові температурні рекорди

У Києві літня спека у квітні

У столиці зафіксували одразу два температурних рекорди за 9 квітня.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Максимальна температура повітря 9 квітня 2024 року вдень досягла 25,3°C, що на 1,5°C вище попереднього рекордного показника, який зафіксували у 1972 році.

Вищою виявилась і середньодобова температура повітря. На метеостанції зафіксували 19,0°C. Це на 1,9°C тепліше, ніж було 52 роки тому.

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 7 червня", – додали у геофізичній обсерваторії.

Нагадаємо, квітень для Києва розпочався з трьох температурних рекордів. Було тепло, як в травні.