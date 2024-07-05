Льодовики Аляски тануть "неймовірно тривожними" темпами – дослідження

З кінця XVIII століття майже чверть льодовикового поля розтала

За останнє десятиліття швидкість танення льодовикового поля Джуно, що на Алясці, збільшилася вдвічі. За підрахунками дослідників, воно втрачало понад 2 кілометри квадратних льоду щорічно.

Джуно – це 1050 взаємопов’язаних льодовиків загальною площею 3900 кілометрів квадратних. Автори дослідження, яке опублікували в Nature Communications, вивчали швидкість їхнього танення упродовж 2010-2020 років, інформує The New York Times.

Вчені стверджують, що такі "неймовірно тривожні" темпи танення різко прискорилися порівняно з минулими десятиліттями, а ще більше – із серединою XX століття.

Щоб реконструювати еволюцію ділянки за попередні 250 років, дослідники використали вимірювання льодовика за допомогою супутникових знімків, аерофотознімків, карт і опитувань.

Крім того, вони взяли до уваги дослідження кілець дерев і торфу, аби краще зрозуміти тамтешнє довкілля в минулому.

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За словами вчених, між 1790 та 2019 роками повністю зникли понад 100 льодовиків. Водночас через танення та накопичення води утворилося майже 50 нових озер.

Автори дослідження виявили певний спад швидкості танення в середині XX століття, але збільшення темпів – після 2005 року.

Загалом з кінця XVIII століття льодовикове поле втратило чверть свого об’єму.

Доля льоду Аляски має величезне значення для світу. За прогнозами, в жодному іншому регіоні планети танення льодовиків так сильно не сприятиме глобальному підвищенню рівня моря в цьому столітті.

Як стверджують науковці, ймовірних причин прискорення танення льоду є декілька:

глобальне потепління;

туризм;

лісові пожежі.

Оскільки діяльність людства спричиняє все більші викиди вуглекислого газу, що нагріває планету, льодовики в багатьох регіонах можуть перетинати переломні точки, після яких їхнє танення швидко прискорюється.

Це пов’язано із процесом, коли оголення скель і валунів у льоді спричиняє більше поглинання сонячного світла через темний колір поверхні. У свою чергу це робить шар льоду ще більш тонким.

"Якщо ми зменшимо викиди вуглецю, у нас буде більше надії зберегти ці неймовірні обсяги льоду. Що більше вуглецю ми створюємо, то більше ми ризикуємо незворотним, повним зникненням льодовикового поля", – розповіла керівниця дослідження, фахівчиня з кригознавства Бетан Девіс.

Також зменшення льодовиків змушує більшу частину їхньої площі перебувати на нижчій висоті, де тепліше повітря пришвидшує танення.

За останні півстоліття льодовики також піддалися впливу теплішої погоди і більшої кількості дощів. Це призвело до того, що лід тане швидше, а природній об’єкт не має необхідної кількості снігу для поповнення власного обсягу.

Туризм і лісові пожежі також спричиняють осідання сажі та пилу на поверхні льодовиків, що ще більше прискорює танення.

У 2023 році науковці створили прогнози розвитку льодовиків на Землі залежно від зусиль людства побороти глобальне потепління. Хоча наукове досягнення вчених оцінили як значне, їхні висновки не були втішними.

На думку авторів дослідження, навіть якщо країни досягнуть мети Паризької кліматичної угоди 2015 року щодо утримання зростання температури до +1,5°C від доіндустріального рівня, приблизно половина світових льодовиків може зникнути до 2100 року.

Нагадаємо, у Гренландії на місці талого льодовикового покриву значно збільшилася кількість рослинності. Водно-болотна флора загрожує ще більшими викидами парникових газів і підвищенням рівня моря.